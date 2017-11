Miss Universo, una corona que va más allá de la belleza

Las Vegas, 24 nov (EFEUSA).- Sofía del Prado (España), Laura González (Colombia) y Denisse Franco (México) tienen entre ceja y ceja alzarse con la corona de Miss Universo, pero a pesar de la competitividad, coinciden en señalar que este certamen reconoce algo más que la belleza exterior.

"Creo que es bueno recordar que ser la reina de la belleza no habla solo de la belleza exterior. Tenemos mucho más dentro", dijo Sofía del Prado a Efe durante uno de los eventos previos a la celebración de Miss Universo este domingo en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas (Nevada).

"Somos mujeres preparadas, mujeres empoderadas del siglo XXI", agregó del Prado, quien está involucrada en una iniciativa contra el acoso infantil, algo que ella mismo sufrió.

"El baloncesto me ayudó a superarlo y estoy trabajando con la Federación Española (FEB), yendo a colegios para dar charlas a los niños que están pasando por esa situación y animarlos", indicó esta joven de 22 años natural de Villarrobledo (Albacete) que presentará al certamen, como "regalo nacional", una camiseta de Pau Gasol firmada por él.

Por su parte, Laura González consideró que, "más que en el feminismo", cree en "la igualdad".

"Creo en el ser humano y en sus capacidades. Creo firmemente que si nos proponemos algo, si tenemos un sueño y le ponemos todo nuestro corazón y nuestra cabeza, podemos alcanzarlo", indicó la aspirante de Cartagena de Indias acerca de sus posibilidades de conseguir la victoria.

Su compañera Denisse Franco se manifestó en la misma línea.

"Las cosas se pueden lograr cuando tienes fe en ti mismo. Los límites están en la mente, y si no te los pones, puedes llegar adonde te lo propongas", valoró la candidata de Sinaloa.

Todas ellas están disfrutando de una experiencia con la que han soñado desde niñas y, a pesar de las amistades que están formando durante las semanas de convivencia, cada una dará lo mejor de sí misma el domingo para poner el nombre de su país en lo más alto de la competición.

"Me levanto todas las mañanas con muchísima energía y ganas de darlo todo. Quiero llevar la corona a España, que no viaja allí desde 1974. Buscan una mujer preparada y formada, así que estoy lista", comentó esta licenciada en Relaciones Internacionales que tiene como objetivo trabajar en el futuro con la Cruz Roja para ayudar en la crisis de refugiados.

"Definitivamente, todas venimos con intención de ganar", reconoció González, de 22 años, que se viene preparando desde los 16 para ser actriz y ya ha intervenido en varias obras de teatro, cortometrajes y series de televisión.

Esta amante del yoga y de pilates, que también ganó su propia batalla al acoso escolar, confía en que su experiencia se haga valer sobre el escenario y pueda devolver la corona a su país tras el reciente título obtenido por Paulina Vega en 2014.

"Todas hemos llegado a ser compañeras de verdad y tenemos un compromiso las unas con las otras de ayudarnos todo el tiempo. Estamos formando una bonita amistad que quedará para toda la vida, pero, al mismo tiempo, todas tenemos en mente aprender y ganar", reconoció.

Colombia también se impuso en 1958 con Luz Marina Zuluaga.

"Sé la gran sonrisa que puedo arrancar a mis compatriotas si llego a ganar porque yo misma lo he vivido. Tengo la esperanza y el sueño de arrancarles esa sonrisa", añadió.

Asimismo, Denisse Franco, de 19 años, recalcó que "lo más padre" de la convivencia con sus amigas y rivales ha sido "la bonita relación" que tenido con todas ellas.

"Ha sido una experiencia mejor de lo que esperaba. Me ha encantado conocer a gente de diferentes culturas y formas de pensar", apuntó esta joven que se define como "curiosa" y que pretende estudiar Medicina para trabajar como ginecóloga.

"La amistad es lo que queda al final y lo que dura para siempre. Claro que me gustaría llevarme la corona y voy a hacer las cosas lo mejor que puedo. Siento el ánimo de mucha gente que me apoya y me anima a seguir adelante", sostuvo la modelo, que trabaja con la organización Smile Train para ofrecer operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido a niños de todo el mundo.