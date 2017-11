Un doctor por la UPCT supervisa en Canadá los estudios técnicos para integrar las energías renovables en Alberta

Tras cinco años trabajando en Alberta (Canadá), el doctor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT, Jorge Villena, colabora en dicha provincia supervisando los estudios técnicos para la integración de las energías renovables en la ciudad.

Villena, estudiante del programa de Energías Renovables de la UPCT, ha defendido recientemente su tesis sobre las vías existentes para la integración de la energía eólica en el sistema eléctrico.

"En Canadá los ingenieros están bastante más cotizados que en España", asegura Villena, que explica que la costumbre es que los salarios varíen en función de la experiencia y la formación del profesional. "Una vez terminada la tesis lo normal es que suban el sueldo", admitió el joven antes de leer su tesis doctoral en la que ha trabajado desde 2010.

Aunque empezó su investigación cuando trabajaba en el Instituto de Energías Renovables de Albacete, la ha terminado estando en Canadá, país al que confiesa que se mudó "por amor" y en el que finalmente se ha quedado a trabajar. Ahora está empleado en el sistema de operador eléctrico de Alberta, un sistema gubernamental similar a la red eléctrica española.

"La UPCT me ha aportado mucho", admite antes de continuar que es algo de lo que se "es consciente cuando estás fuera de la Universidad". Villena, además de realizar sus estudios de grado en la UPCT también continuó su formación en la Politécnica de Cartagena con el Máster en Energías Renovables y un posterior programa de doctorado en este sentido. "La Universidad ha sido como parte de mí, siempre me he sentido como en casa", añade.

En cuanto a su tesis, dirigida por el profesor de la UPCT Antonio Vigueras y el docente de la Universidad de Castilla La Mancha, Emilio Gómez, informa de que trata sobre la integración de la energía eólica en el sistema eléctrico desde el punto de vista del control de la frecuencia. Según explica, a medida que aumenta el nivel de las energías renovables en el sistema, hay parámetros de control que dificultan su integración en el sistema.

Esto lo ejemplifica con el equilibrio que debería existir entre generación y demanda de energía. "Puesto que la generación de gran parte de la energía procede de una fuente renovable, uno no tiene gran control sobre ella, por lo que se hace más complicada su integración", asegura indicando que esto es "un gran reto" para el operador del sistema.

El objetivo de su trabajo ha consistido en posibilitar un sistema eléctrico con más energía renovable. El investigador recuerda que en Europa los niveles de penetración de las energías renovables "son muy elevados", pero que el crecimiento en España del uso de renovables ha sido "menor" que en otros países europeos. "El sistema que he estudiado es un paso para conseguir un sistema 100% de renovables", añade.