UNIR celebra una nueva Graduación en Colombia repleta de emociones

25/11/2017 - 9:55

Más de tres mil personas han asistido a la Graduación de UNIR 2017, que se ha celebrado en las instalaciones de Ágora Bogotá-Centro de Convenciones. Un lugar que rebosaba "ilusión, entusiasmo y satisfacción por un exitoso fin de ciclo y de expectación ante los retos futuros".

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

Este cúmulo de sensaciones, emociones y sentimientos se han visto reflejados durante la Graduación que la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha celebrado en Bogotá.

A la capital colombiana han acudido más de un millar de graduados que han estado rodeados por sus familiares y amigos para vivir tan especial momento. En total, cerca de 3.500 personas que no han querido perderse uno de los primeros eventos que se desarrollan en este recién estrenado recinto. Y, si bien la mayoría procedían de Colombia, ha habido también quien ha viajado desde Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Pero no solo en Bogotá, sino que desde todos los puntos del planeta ha podido seguirse este acontecimiento en directo vía streaming y por Facebook Live, en el que se han mencionado las 47 titulaciones que han cursado los ya egresados de las Facultades de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (498), la Facultad de Educación (456), la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (157) y los 13 de la Facultad de Ciencias de la Salud.

"DEDICAR TIEMPO AL SILENCIO"

A todos, tanto a los que estaban en vivo y en directo como a los que se hallaban al otro lado de las pantallas, ha hecho un llamamiento el rector magnífico de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), José María Vázquez García-Peñuela, para dedicar tiempo al silencio frente a la "dictadura del ruido".

"El sosiego y la calma resultan cada vez más escasos en nuestras sociedades actuales", ha explicado y, por ello, "el silencio es como el aire que necesitamos tener en nuestros pulmones para poder bucear; si no lo tenemos no podremos cultivar nuestra interioridad". El resultado, la superficialidad. La cual conlleva "a la frivolidad, al egoísmo -porque pensar y compadecerse de los demás es una tarea difícil para un superficial- y al individualismo".

Por ello, ha instado a reservar "minutos y espacios al silencio porque si el ruido nos aturde e impide reflexionar interiormente, no nos percataremos de lo que los demás necesitan, aunque a veces nos lo estén gritando con su forma de actuar".

Y, como no podía ser de otra forma, se ha despedido felicitando a todos los graduados por lograr tan "importante meta que avala que podréis ser más útiles a los demás porque estáis mejor preparados" y a sus familias por el aliento y la ayuda prestados, "indispensables para la consecución de este logro".

"JUSTICIA, PAZ, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN"

La justicia, la paz, el perdón y la reconciliación, cuestiones tan de actualidad en Colombia, han protagonizado la lección magistral del Vicerrector de Profesorado de UNIR. Bajo el título 'Política y derecho en la construcción de la paz', Pedro Serna ha puesto de relieve que la paz no será real "si no es profunda, si no se produce una verdadera reconciliación que desemboque en la superación de la fractura social". "Por eso", ha explicado, "se requiere dar un paso más: justicia sí, pero orientada a la reconciliación y al perdón".

Aspectos ambos que son "condiciones de una paz sólida" y que suponen "objetivos últimos de la justicia transicional" pero que quedan "fuera de lo que pueden conseguir el derecho y la política". Porque su ámbito propio "es el de la reserva de energía moral de cada pueblo", ha recalcado Serna, antes de concluir que "solo los pacíficos, los que albergan la paz en su corazón, pueden alcanzarla y ofrecerla a los demás".

La emoción se ha hecho presente con fuerza de la mano de Maria Yaneth Arias Lizarazo, alumna del Máster Universitario en Neuropsicología y Educación, al asegurar que hablaba ante sus compañeros con sentimientos "encontrados". "Rebosando alegría por haber alcanzado una meta personal, profesional y laboral" y con una nueva etapa por delante "que debemos enfrentar con asombrosa genialidad para construir desde nuestros saberes un nuevo ciudadano".

La egresada se ha mostrado muy agradecida a UNIR "porque nuestros sueños hoy se convierten en realidad" y a sus educadores, que "marcan la diferencia y siempre van a estar presentes en lo que desarrollemos, gracias porque abonaron en nuestro ser, además de la sed por el conocimiento, la sed de la inspiración, llevándonos a contextos del conocimiento con inteligencia, creatividad, actitud y pasión".

Por último, la alumna ha invitado a sus compañeros a que, "mientras transitemos por este nuevo camino que se abre ante nosotros hoy con la oportunidad que nos brinda UNIR", no se olviden de la responsabilidad "que nos llama a ser agentes de un nuevo país y, por ende, ciudadanos de un nuevo mundo".

Sus palabras y, por ende, el acto académico, han finalizado con una sentida y entusiasta ovación por parte de los asistentes quienes, a continuación, han degustado una cena cóctel y han disfrutado con un festival que ha hecho las delicias de los allí presentes.

SOBRE UNIR

100% online, UNIR La Universidad en Internet tiene un modelo pedagógico propio con una metodología que permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. Los alumnos reciben clases online en directo, se imparten más de 1.600 clases online semanalmente.

El estudiante tiene un tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone de un campus virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita. En la actualidad UNIR cuenta con más de 26.000 estudiantes, de los cuales 7.000 viven fuera de España; 1.201 docentes e investigadores y 934 empleados. Se imparten 18 Grados, 80 Másteres Universitarios y 65 Títulos Propios. Fue aprobada oficialmente en el año 2008 y desde entonces se han graduado más de 38.000 estudiantes.