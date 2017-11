Tribunales.- Un año y medio de cárcel para un conductor por el atropello mortal de un ciclista en Andújar

25/11/2017 - 10:48

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén ha condenado a un año y medio de cárcel a J.J.G., de 70 años, como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Se le condena por el atropello mortal de un ciclista en Andújar (Jaén) el 14 de septiembre de 2014. Además, junto con la compañía aseguradora, deberá indemnizar a la familia del fallecido en 185.176 euros.

JAÉN, 25 (EUROPA PRESS)

El accidente, según recoge la sentencia a la que ha accedido Europa Press, sucedió en la intersección de la carretera A-311 con la A-315, dentro del término municipal de Andújar. El acusado "debido a una falta de atención invadió el carril central de espera en sentido Andújar" por el que la víctima, J.A.M.S., de 56 años, iba conduciendo una bicicleta.

Añade la sentencia que el acusado, "además de no atemperar estrictamente la velocidad del vehículo que manejaba a las circunstancias de la vía", llevaba a cabo una conducción "desatenta y descuidada" porque "sólo así" se puede explicar que "el acusado no advirtiera que un ciclista circulaba por el carril central de espera".

También se establece que el ciclista, que falleció en el acto como consecuencia del impacto, "circulaba correctamente por el carril central". Y es que la hija del fallecido, Violeta Martínez, el día del juicio declaró a los medios que lo único que reclamaba era justicia, pero no la cárcel para el conductor, ya que eso no le "aportaría nada", y lo que buscaba la familia de la víctima era que "se conozca la verdad" y que el caso sirva para concienciar a la sociedad, y así no se produzcan más muertes como la de su padre.

"Yo no busco que vaya a prisión, no le deseo ningún mal, solo quiero que se conozca la verdad y que se haga justicia", ha dicho la hija del ciclista fallecido. Ha insistido en que su único objetivo es que "se conozca el caso" y que quede probado que su padre "actuó correctamente y no cometió ninguna infracción".

Tanto Violeta como su madre están vinculadas a la Asociación Vida al Ciclista de Jaén, un colectivo que lleva tres años trabajando para concienciar a los conductores y a la sociedad en general de que deben respetar y mantener la distancia de seguridad respecto aquellas personas que circulan en una bicicleta.