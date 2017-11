Inspección de Trabajo cree que la UAM usó prácticas de alumnos sin fines formativos para cubrir puestos laborales

25/11/2017 - 11:14

Calcula que no se pagaron cuotas a la Seguridad Social por valor de 308.871?. La universidad solicita la nulidad al entender que son legales

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Inspección de Trabajo ha levantado un acta provisional donde detecta que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha utilizado prácticas remuneradas no laborables de estudiantes para realizar servicios "productivos" por la institución pero que "no primaba la formación" del alumno, con lo que se ahorraba cuotas a la Seguridad Social que se abonarían si esas funciones las hicieran trabajadores.

En un acta de Inspección de Trabajo, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por 'eldiario.es', considera que la UAM habría incurrido en una deuda con la Seguridad Social estimada en 308.871 euros y que se habrían producido en 370 casos. La resolución puede ser recurrida, algo que hará la universidad.

A raíz de una denuncia plantada por el sindicato CCOO por presuntas irregularidades en las condiciones de la Oferta de Prácticas Externas (OPE) de la UAM, el servicio de inspección cursó visitas a responsables de departamento, así como entrevistas a alumnos que realizaron esas prácticas.

A raíz de estas diligencias, la Inspección de Trabajo considera que para un proceso de prácticas remuneradas profesionales no laborales es "necesario" que se realice un proceso formativo de "cierta entidad" que sirva de referencia para establecer "la finalidad exclusivamente formativa" de la relación.

"Así, en cuanto a las prácticas remuneradas de la OPE extracurriculares se ha de concluir que no prima la finalidad formativa del estudiante en la realización de las prácticas profesionales no laborales por cuanto el trabajo desempeñado por los estudiantes nada tiene que ver con la formación académica que los mismos están adquiriendo, de manera que no es que exista una relación directa entre las competencias a adquirir con los estudios cursados, es que en el caso de las prácticas extracurriculares prácticamente no existe ninguna", recoge la resolución provisional.

Inspección de Trabajo asegura que en el transcurso de las visitas de inspección y las encuestas realizadas a estudiantes se pone "claramente de manifiesto que éstos, en la realización de las prácticas remuneradas, eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento o servicio de que se tratase cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamo de libros o mantenimiento de bases de datos".

"Igualmente se ha de destacar que los responsables de estos servicios en no pocas ocasiones reconocían que, de no poder contar con estas prácticas remuneradas de la OPE no se podrían mantener abierto al público el mismo número de horas", insiste Inspección de Trabajo para subrayar que las funciones realizadas por los estudiantes es un "trabajo sustancialmente productivo de cuyos frutos se beneficia de forma inmediata y directa la Universidad primando el beneficio productivo para ésta sobre el proceso formativo de los estudiantes".

Añade que el contenido de las prácticas "nada tiene que ver con la titulación cursada por los estudiantes, de manera que, si bien, la universidad puede redundar en beneficio de las competencias generales de los que las realizan, no puede negar que no suponen ningún beneficio en la formación teórica recibida por los estudiantes en cuanto a contenido de los programas de estudios cursados por los mismos, y desde luego, no se puede mantener que exista una relación directa entre las competencias a adquirir y los estudios cursados".

"Se constata por tanto que la prestación de servicios efectuada en las prácticas remuneradas OPE extracurriculares en la propia Universidad Autónoma de Madrid al amparo de la mencionada documentación encubre trabajo voluntario, personal y dependiente y por cuenta ajena que determina la aplicación" del Real Decreto que despliega la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Por ello, estima que el importe total de la deuda del periodo del descubierto es de 308.871 euros, que se basa en el importe principal del crédito con recargo del 20 por ciento por falta de ingreso en el plazo reglamentario.

La resolución provisional da un plazo para representar recurso, algo que hará la Universidad Autónoma de Madrid al no estar de acuerdo con la interpretación que realiza la Inspección de Trabajo en su dictamen provisional, por lo que solicitará su nulidad.

LA UAM RECLAMA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN

Al respecto, fuentes de la universidad detallan que las prácticas de la OPE se enmarcan en lo dispuesto del Real Decreto 592/2014 porque "completan" el aprendizaje de los estudiantes, "facilitan" la adquisición de competencias "transversales "que forman parte de todos los planes de estudios impartidos por la UAM y, consecuentemente, "favorecen su inserción laboral".

La segunda razón del recurso es que la Inspección de Trabajo "solo analiza tres casos concretos de estudiantes en prácticas y extiende sus conclusiones a la totalidad de los estudiantes, lo que no es muy representativo". La UAM ahora está a la espera de la resolución de sus alegaciones.

Por otro lado, la universidad ha mantenido las prácticas de los estudiantes hasta el 31 de diciembre, tal y como estaba previsto, para "no perjudicar" a los alumnos.

De cara al año que viene, la UAM "no tiene otra opción" que adaptar el programa a los criterios defendidos por la Inspección de Trabajo mientras "no haya una resolución definitiva". Por ello, y siendo "plenamente consciente de los inconvenientes" que genera, la UAM ha decidido ofertar en 2018 para sus estudiantes prácticas remuneradas OPE únicamente de carácter curricular.

Las mismas fuentes detallan que se han presentado denuncias en juzgados de lo Social y que los tribunales las han desestimado y que las encuestas de la UAM revelan que el 90 por ciento de los alumnos está satisfecho con las prácticas desplegadas por la institución.