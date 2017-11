PP insta a quienes critican el Cupo vasco a que digan "cuál es el fallo del cálculo" y, "si tienen razón, lo corregimos"

25/11/2017 - 11:22

El parlamentario del PP vasco Antón Damborenea ha instado a quienes critican el sistema del Concierto Económico y el Cupo vasco en base a informes de "expertos", a que "digan objetivamente dónde está el error y cuál es el fallo del cálculo", de forma que "si tienen razón, lo corregimos".

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la aprobación, este pasado jueves en el Congreso, del Cupo vasco, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Ciudadanos y Compromís, que votaron en contra, mientras que EH Bildu se abstuvo.

Damborenea ha remarcado que el acuerdo sobre el Cupo vasco "no es un acuerdo entre PP y PNV, sino un acuerdo entre gobiernos y con los funcionarios de los gobiernos". "Para que quede claro, porque luego pasa lo que pasa y se hacen las críticas que se hacen", ha dicho, para insistir, además, que el Cupo vasco "no tiene nada que ver con la financiación económica del régimen común", porque "da igual el Cupo que nosotros paguemos, si es más o menos, no va a las demás comunidades autónomas".

Ante las críticas de algunos partidos políticos basas en informes de "expertos", el parlamentario popular ha señalado que "todavía no he visto a ningún experto que diga dónde está mal hecho el cálculo, o dónde falla el cálculo, porque, a lo mejor tienen razón, y lo corregimos, porque nosotros no hemos planteado nunca que tengamos que pagar menos de lo que nos toca pagar, pero tampoco queremos pagar más".

"Si alguien dice que hay un error en la fórmula que lo diga, y si son tan expertos que nos digan exactamente dónde esta ese error, porque a día de hoy, yo no se lo he oído a nadie plantear", ha reiterado.

CIUDADANOS

Por otro lado, en referencia al rechazo y las críticas de Ciudadanos al sistema del Cupo vasco, Damborenea ha dicho que "Ciudadanos es un partido peculiar, porque hoy dice una cosa y mañana dice la contraria, y no pasa nada". "Creo recordar que a principios de septiembre, según Rivera no había que aplicar el 155 en Cataluña, y luego había que aplicar el 155. Hace un año en la campaña de las autonómicas el Concierto Económico estaba muy bien y el Cupo también, y ahora, como toca decir lo contrario, pues toca decir lo contrario", ha censurado.

El parlamentario del PP vasco ha reiterado que Ciudadanos es "un partido peculiar en estos aspectos y depende lo que toque decir dice una cosa, luego dice la contraria y se aprovecha evidentemente de los teóricos expertos y de determinados medios de comunicación, que les molesta mucho el sistema de Concierto Económico, pero son incapaces de decir objetivamente dónde está el error o cuál es el fallo".