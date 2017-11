Arranca una campaña sobre restricciones a los vehículos más contaminantes en el ámbito de las Rondas

25/11/2017 - 11:25

Las restricciones funcionarán a partir del 1 de diciembre en caso de episodio de contaminación y serán permanentes en 2020

Las restricciones funcionarán a partir del 1 de diciembre en caso de episodio de contaminación y serán permanentes en 2020

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Barcelona han lanzado una campaña informativa sobre las restricciones que los vehículos privados más contaminantes experimentarán a partir del 1 de diciembre con la entrada en funcionamiento de la zona de bajas emisiones del ámbito de las Rondas de Barcelona (ZBE).

Y es que a partir del 1 de diciembre las restricciones se aplicarán cuando la Generalitat, organismo competente para ello, declare un episodio de contaminación atmosférica, algo que puede ocurrir entre dos y tres veces al año, y estas restricciones serán permanentes a partir del año 2020, una medida que surge de la cumbre sobre la calidad del aire que se celebró en Barcelona el 6 de marzo.

Esta zona de bajas emisiones, que ya tienen ciudades europeas como París, Milán y Berlín, incluye, además de Barcelona --excepto Zona Franca Industrial y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes-- todo el municipio de L'Hospitalet de Llobregat, prácticamente todo Sant Adrià del Besòs y las áreas de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat que están en el interior de las rondas --las rondas en sí mismas no están afectadas--.

El motivo de esta campaña, que se lanzó el 13 de noviembre y que estará operativa un mes a través de la radio y señalizaciones en vallas y medios de transportes como autobuses y Tram, es también concienciar a la ciudadanía de la necesidad de mejorar la calidad del aire, y por tanto de las personas, y para ello es necesario restringir la circulación de los vehículos privados más contaminantes.

Según ha explicado el director de Servicios de Movilidad Sostenible del AMB, Carles Conill, una vez la Generalitat declare el episodio de contaminación, las restricciones se establecerán entre las 7.00 y las 20.00 horas los días laborables del día siguiente de la declaración y hasta que se declare finalizado el episodio.

De este modo, los vehículos afectados, que se calculan que son un 14% de los vehículos que normalmente circulan por esta ZBE del ámbito de las Rondas de Barcelona, sólo podrán circular en la franja horaria entre las 20.00 horas y las 6.59 de los días laborables, y todos los fines de semana y festivos.

VEHÍCULOS AFECTADOS

En concreto, a partir del 1 de diciembre y en situación de episodio de contaminación ambiental, no podrán circular por esta zona los turismos que no dispongan de la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (Zero, Eco, C y B), es decir, los turismos de gasolina anteriores al año 2000 (anteriores Euro 3) y los diésel anteriores al 2006 (anteriores Euro 4), y tampoco podrán circular las furgonetas anteriores a Euro 1.

Durante el invierno y la primavera de 2017-18 gozarán de una excepción temporal las furgonetas Euro 1, Euro 2, Euro 3 y Euro 4, con lo que sólo se restringirá el tráfico a las furgonetas anteriores a Euro 1 y, por lo tanto, anteriores a 1997.

Además, también podrán circular en caso de episodio las motos mientras no se entreguen las etiquetas de la DGT para este tipo de vehículos, y los vehículos de emergencias, los personas con movilidad reducida y los servicios esenciales pondrán circular siempre independientemente de su etiqueta de la DGT.

REFUERZO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Para dar alternativa a los propietarios de los vehículos afectados por la restricción, se reforzará el servicio de metro, bus, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Rodalies, especialmente durante las horas punta de los días del episodio.

En concreto, el AMB reforzará el servicio de metro en horas punta con un tren más en cada línea convencional y con más personal de atención en las estaciones con más afluencia, con lo que toda la red tendrá una frecuencia de paso de tres minutos, frente a los entre tres y cuatro minutos actuales, y la hora punta se alargará a las 11.00 horas.

En cuanto a los autobuses metropolitanos, se incorporarán 30 autobuses en horas punta, 15 en el Baix Llobregat y 15 más en el Barcelonès nord, con refuerzos en horas punta de la mañana y de la tarde.

También se activará el título T-Aire, una tarjeta con un billete de ida y otro de vuelta, y desde el 2 de octubre los usuarios pueden comprar la T-Verda, que ofrece viajes ilimitados y gratuitos durante tres años a los ciudadanos que desguacen un vehículo contaminante y que no compren uno nuevo.

Asimismo, el SCT instalará un carril bus provisional de entrada a Barcelona en la B-23 durante el episodio ambiental declarado y el AMB impulsará "medidas permanentes" para mejorar el carril bus de entrada a la capital catalana por la Gran Via.

Para cualquier duda y más información al usuario, el AMB ha habilitado la web canvidhabits.com, que permite al ciudadano introducir su matrícula y saber si está afectado o no por la restricción, conocer los nuevos títulos ambientales de transporte alternativos y ofrece rutas alternativas, con transporte y aparcamientos públicos (park&ride), entre otros.