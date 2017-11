El Ayuntamiento de Zamora lanza la segunda parte de su "polémica" campaña contra la violencia de género

25/11/2017 - 11:28

Los nuevos carteles ponen énfasis en que es el machismo el que "genera violencia"

ZAMORA, 25 (EUROPA PRESS)

Zamora ha amanecido este sábado con los nuevos carteles de la campaña contra la violencia de género que esta semana ha generado una gran polémica a nivel nacional, puesto que se hacía mención a determinados chistes machistas que cosificaban a la mujer. En estos nuevos mensajes se puede leer "¿Y ahora? ¿Te vas a reír cuando escuches un chiste machistas? La violencia hacia las mujeres no es un chiste. No seas cómplice".

"Se aclara así lo que la mayoría de las personas habían entendido: que con la campaña no se fomenta el machismo ni el sexismo", ha especificado la concejala de Igualdad, Laura Rivera, quien ha apuntado que la campaña municipal "rechaza y denuncia, se hacen visibles y se toma conciencia del machismo que desprecia a las mujeres y fomenta la violencia aunque no lo veamos, o quizá porque no lo vemos cada día, aunque esté delante de nuestros sentidos".

Por tanto, los carteles que desde este sábado, Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer, sustituyen a los que se pusieron en pasado 21 de noviembre, denuncian, rechazan y visibilizan la violencia que subyace en los chistes machistas, "como ejemplo de los que cada día se esconden en actitudes, dichos y hechos cotidianos que configuran un concepto social de la mujer en la que se le pierde el respeto como sujeto de derechos humanos, que favorece la desigualdad y con ella el maltrato y hasta el asesinato", ha explicado Rivera.

La campaña ha desatado la indignación, según la concejala, "por un hecho que estaba normalizado en la vida cotidiana y que, lejos de hacer gracia como algunas personas pueden haber interpretado, ha provocado un debate que, con mayor o menor acierto, ha conseguido que se vea y que se denuncie", ha considerado. "Ha sido una campaña que en ningún momento ha provocado la chanza o la risa y que se ha percibido con seriedad y no con frivolidad, pese a algunas críticas recibidas en ese sentido que los hechos han demostrado infundadas", ha añadido.