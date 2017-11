La falta de humedad dificulta la sementera en CyL donde se prevé una "abundante pérdida" de superficie de cereal

25/11/2017 - 12:00

La falta de humedad en el campo de Castilla y León por la sequía que acumula desde la campaña de 2016 está dificultando las labores de sementera para la cosecha de 2017 por lo que todo apunta a que habrá una "abundante pérdida" de superficie dedicada a la producción de cereal, con especial incidencia en el caso del trigo y del centeno.

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

Así de contundente se ha mostrado el secretario general de UPA-Joven, Ventura González, agricultor de la zona de La Moraña que, en nombre de La Alianza, ha explicado que la falta generalizada de precipitaciones y la extrema sequedad del terreno ha llevado a los cerealistas a sembrar en parcelas de barbecho o en las zonas de regadío que en 2016 se destinaron a cultivos como la patata, el maíz, la cebolla o la remolacha ya que, al haber estado regadas --se tuvo que regar incluso para arrancar el producto-- tienen mayor aporte hídrico.

En el caso de las parcelas que se destinaron a cereal en 2016, la sementera está siendo "mínima" y sólo se ha llevado a cabo en un 10 por ciento de las mismas mientras que en el otro 90 por ciento de la superficie no se ha producido "ningún tipo de labor" hasta la fecha ante la imposibilidad de arar la superficie.

"La sementera está basada en polvo", ha explicado este agricultor, quien ha asegurado que los productores del campo de Castilla y León están haciendo "todo lo que pueden" para sacar adelante esta sementera aprovechando también parcelas de colza o de leguminosas.

Según ha detallado a este respecto hay casos de agricultores que apostaron por la colza y adquirieron semilla para sembrar en septiembre que tampoco han podido echar la simiente que guardan ahora a la espera de que caiga agua para optar por la cebada o por cultivos más de primavera, como el girasol, e, incluso, por el barbecho.

Ventura González ha advertido también de que "ya no son fechas" para la siembra de centeno y trigo, que se suele sembrar hasta el 25 de octubre, como ocurre también en el caso de las cebadas de ciclo largo, cuya sementera va del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre. En estos momentos, se estaría en el límite para sembrar cebadas de ciclo medio, con plazo hasta el 23 de noviembre, por lo que a partir de ahora sólo se podrá optar por la siembra de cebadas de ciclos cortos al finalizar el invierno.

El dirigente de UPA-Joven ha explicado a este respecto que la mayor producción corresponde a las cebadas de ciclos largos mientras que a las cebadas de ciclos más cortos tienen una menor producción al ajustarse el ciclo del cereal.

A esto ha añadido que la nascencia está siendo "muy irregular" en las parcelas en las que sólo se acumula la humedad del rocío o de la marea de la noche en una parte, donde sí germina el grano que, sin embargo, no tiene fuerza para tirar en la tierra seca, con el problema que supone también que germine una semilla que luego "se avellana".

DIFICULTADES EN SALAMANCA Y ÁVILA

Según sus datos, las principales dificultades se están registrando en Salamanca y en el norte de Ávila donde predomina un terreno "más suelto" y ligero que no conserva nada de humedad. En cuando a la zona norte de Castilla y León, las provincias cerealistas de Palencia y Burgos, están sufriendo la misma problemática por la falta de humedad en el terreno por lo que los cultivadores han optado por no echar los habituales abonos y herbicidas unidos a la siembra para no incrementar los costes de producción ante una posible "catástrofe" que llevaría a "levantar el cultivo".

De salir adelante la nascencia del grano, los agricultores tendrían que optar esta campaña por abonos de una sola aplicación entre los meses de enero y febrero, como ocurrirá con el herbicida ya que el habitual de "preemergencia", más eficiente y de aplicación antes de la siembra, no se ha podido usar porque necesita humedad para fijarse al suelo. Como con los abonos, este año serán más habituales los herbicidas de "post emergencia" también a partir de enero.

En su opinión, todas estas circunstancias siembran de incertidumbres las perspectivas de la campaña cerealista de 2017, sobre todo en cuanto al trigo y el centeno, a lo que se une la escasez de cereal que dejó la sequía de 2016 y que afecta incluso a algunos países europeos. "Es una problemática muy grande, es un problema comunitario", ha advertido este agricultor que ha recordado que en estos momentos ya se está "tirando de barcos" con maíz de Brasil, trigo de Bulgaria o cebada de Rumania.