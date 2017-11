Cs ve "teatral" que PP de Nerja firme el acuerdo para la moción de censura sin cumplir el punto de regeneración

25/11/2017 - 12:09

Pardo dice que está en manos de los 'populares', que deben decidir "entre mantener sillones o un acuerdo beneficioso para el municipio"

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos Málaga, Teresa Pardo, ha descartado una moción de censura en el municipio malagueño de Nerja si el PP no cumple el punto del acuerdo que alcanzaron ambos partidos sobre regeneración política. Es más, ha considerado "teatral" que los ediles 'populares' escenificaran la firma del acuerdo con la formación naranja incluido el punto que recogía precisamente que se apartaría a cualquier persona que estuviese investigada por un caso de corrupción.

Pardo ha explicado en una entrevista a Europa Press que su formación no está personada en el caso que investiga un presunto fraude en la gestión de residuos de la construcción en un vertedero ilegal en Nerja por lo que no tiene acceso a los autos del juzgado.

Sin embargo, tras conocerlo, "lógicamente paralicé la negociación a la espera de ver la reacción del PP", un partido que, ha apuntado, "tendrá que explicar a los nerjeños por qué prefiere mantener sillones a un acuerdo de moción de censura con más de 50 puntos beneficioso para el municipio".

Ha admitido que PP y Cs llegaron a un acuerdo a nivel municipal con proyectos que se querían "descongestionar" en la localidad como el del Playazo o la reducción de impuestos para los nerjeños. Un acuerdo cerrado "pero siempre pendientes de la regeneración política".

Así, ha recalcado que la regeneración forma parte del "ADN de Ciudadanos", y ese punto "tiene que cumplirse". Pardo ha tachado de "situación teatral" la imagen difundida por el PP nerjeño con todos los concejales, algunos de ellos llamados a declarar como investigados en este caso, firmando el punto que recogía precisamente que se apartaría a cualquier persona que estuviese investigada por un caso de corrupción o de interés general.

A juicio de Pardo, en una relación entre dos partidos, "lo esencial siempre para llegar a acuerdos es el consentimiento y no vamos a pasar por apoyar una lista de concejales" con varios investigados. "Lógicamente no vamos a apoyar una moción de censura así ni ningún gobierno con investigados", ha apostillado.

La responsable de Acción Institucional de Cs en la provincia malagueña, también diputada provincial y concejala en Cártama, ha recordado que el PP debe decidir si mantener a investigados "o un acuerdo de moción de censura beneficioso para los nerjeños".

Cuestionada por si ha hablado con el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, tras los últimos acontecimientos en Nerja, ha indicado que Ciudadanos ha estado esperando "hasta el último momento, expectantes a ver qué decisión tomaba y la pelota siempre ha estado en manos del PP".

"Nosotros no llevamos una lista con un solo investigado, a mí mi partido no me apoyaría ni a nivel local, ni provincial, ni regional ni nacional. No dirían mi candidata si yo estoy investigada", ha subrayado.

Sobre otras mociones de censura en la provincia y más concretamente el caso de Torremolinos, Pardo ha indicado que no se ha puesto encima de la mesa esta localidad: "Creo que el PP está en otro escenario interno en Torremolinos. No es un tema que se haya tocado".

LA SITUACIÓN DE CIUDADANOS

Pardo, viceportavoz de Cs en la Diputación de Málaga, ha señalado que la relación con el equipo de gobierno del PP en la institución es "fluida, al igual que con el resto de partidos políticos". En este sentido, ha incidido en que intentan llegar a acuerdos "frente a otros que buscan intereses partidistas y están en campaña".

Ha señalado que la formación, que apoyó la investidura de Bendodo en la Diputación, aún no se ha sentado con el PP para la elaboración de los presupuestos de 2018. Los diputados de Cs pusieron una serie de condiciones previas a sentarse con el equipo de gobierno 'popular' y sobre ello sí están manteniendo los primeros encuentros, pero no para las cuentas del ejercicio próximo.

La secretaria de Acción Política de Cs en Málaga ha destacado que su formación no es "mucho de mirarse en las encuestas". "Somos más de trabajar. Hay partidos ya en campaña, algunos ya tienen a sus candidatos pero a nosotros nos queda un año y pico por delante; no estamos ahora en eso", ha recalcado.

Ha resaltado el trabajo que están haciendo sus compañeros de Cs por la provincia, tanto los que están en las instituciones como los que aún no están, caso de Marbella: "tengo un magnífico equipo que está trabajando y llevando acciones políticas por el municipio".

Pardo, que se ha mostrado muy orgullosa del trabajo de Cs, ha indicado que si no creyera en este proyecto "no hubiese cerrado mi despacho y una década de ejercicio profesional". "Estoy muy convencida de lo que hago y muy orgullosa de los grupos de trabajo, de las agrupaciones y de los cargos electos", ha manifestado, aunque también ha admitido que en este tiempo en política se ha llevado decepciones: "uno viene llorado de casa, hay decepciones por trabajos que realizas y no salen pero tengo la suerte de estar rodeada de gente maravillosa".

Por último, sobre gobernar en la provincia, ha sostenido que si tuvieran esa posibilidad "lo haríamos de forma distinta". "Nos diferenciamos de PP y PSOE, tenemos nuestro propio programa y podríamos hacer cosas maravillosas: en turismo, servicios sociales, emprendimiento, autónomos, etcétera; pero serán los malagueños quienes decidan", ha finalizado.