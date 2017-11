El Presupuesto de Extremadura para 2018 arranca su tramitación en la Asamblea

25/11/2017 - 12:09

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2018 ha arrancado esta semana su tramitación en la Asamblea, que se prolongará hasta el 16 de enero, cuando está prevista la celebración del pleno en el que se votaría la aprobación del texto, según el calendario previsto.

MÉRIDA, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, la tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad arrancó en la Asamblea de Extremadura este pasado jueves, con más de un mes de retraso sobre la fecha límite del 15 octubre. El registro en la Cámara regional se produjo después de que fuera aprobado un día antes por el Consejo de Gobierno extraordinario del Ejecutivo regional.

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, fueron las encargadas de registrar el proyecto de presupuestos en la Asamblea de Extremadura, tras lo cual fue entregado a la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín.

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018 recoge un importe total de 5.433,9 millones de euros, que supone un crecimiento del 5,1 por ciento respecto al ejercicio actual, que se traduce en 262,3 millones de euros más, según explicó Pilar Blanco-Morales en la rueda de prensa de presentación de las cuentas.

En esta presentación, Blanco-Morales resaltó que las políticas sociales "son las que mayor peso tienen en el presupuesto", del que representan un 65 por ciento, es decir, 3.537,4 millones se destinan a políticas sociales, mientras que el 25 por ciento, que suponen 1.362,3 millones de euros, son para políticas económicas, y el 10 por ciento restante, 534,1 millones, a políticas generales.

En ese sentido, cabe destacar especialmente que gran parte el presupuesto para 2018 irá destinado a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en concreto 2.100,8 millones de euros, que suponen un incremento del 4,3 por ciento (+92,5 millones) respecto a este ejercicio.

Dentro de dicho presupuesto de Sanidad, 1.586,1 millones se corresponden al SES (con 65 millones más que en 2017), y 316,1 millones al Sepad (con 8,9 millones más que en las cuentas de 2017), mientras que cabe destacar además los 46,4 millones previstos para Renta Básica.

La vicepresidenta y consejera de Hacienda explicó que a la hora de elaborar las cuentas, el Ejecutivo extremeño se ha centrado "en la veracidad, en la realidad, y en el cumplimiento de los compromisos de ingresos y gastos", aunque admitió que "en las cifras globales" se recogen "compromisos" con Podemos.

En cualquier caso, Blanco-Morales invitó ahora a "todos" los grupos parlamentarios a participar de la fase de negociación "con luz y taquígrafo" de las cuentas autonómicas en su tramitación parlamentaria que ha arrancado esta semana.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Tras conocer el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2018, los grupos parlamentarios no tardaron en ofrecer su visión del contenido, respecto del que el grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Popular, no descartó una enmienda a la totalidad de unas cuentas que "se acercan a la filosofía de Podemos".

Así, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, lamentó que la Junta de Extremadura no va a aprovechar la "coyuntura económica" de crecimiento en la que está el país, y criticó que los extremeños no tendrán más dinero en sus bolsillos, ya que "no bajan los impuestos", ni las empresas de la comunidad recibirán más gasto público para ser "competitivas".

En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, la diputada Jara Romero destacó que este proyecto de presupuestos contempla "aumentos en casi todas las partidas", tras lo que avanzó que la formación presentará enmiendas parciales para mejorar las cuentas.

Romero valoró que este presupuesto "recoge muchas partidas incrementadas", tras lo que resaltó que con el "acuerdo político de modificación de muchos decretos y leyes", se están "poniendo los pasos para cambiar estructuralmente el modelo productivo que tanto necesitamos y que tanto hemos defendido" la formación morada, dijo.

Para Ciudadanos, por su parte, su portavoz, Victoria Domínguez, consideró que este proyecto es "continuista" y "más de sostenimiento que de crecimiento", por lo que anunció también la presentación de enmiendas parciales para el presupuesto.

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

Una vez registrado esta semana en la Asamblea, la tramitación el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2018 continúa con el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que finaliza el próximo jueves, 30 de noviembre, y al día siguiente, y en caso de que éstas se presenten, serán calificadas y admitidas por la Mesa de la Asamblea.

Así, el debate de totalidad tendrá lugar el lunes día 4 de diciembre, y en caso de que éste se supere y continúe la tramitación, los días 11 y 12 de diciembre tendrán lugar las comparecencias de altos cargos de la Junta de Extremadura ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos para explicar su contenido.

Posteriormente, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales que concluirá el 29 de diciembre, para que la Comisión de Hacienda se reúna los días 9 y 10 de enero para votar estas enmiendas parciales y elaborar el dictamen al proyecto de ley, reservando aquellas que no se hayan incorporado a éste para su defensa ante el pleno.

La tramitación continuará el 12 de enero con sendas reuniones de la Mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces para aprobar el orden del día del debate del dictamen al proyecto de ley de Presupuestos y de las enmiendas parciales reservadas, que se celebrará los días 15 y 16 de enero, cuando se votará el proyecto en su conjunto.

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cabe destacar que los presupuestos han llegado a la Asamblea de Extremadura en una semana clave contra la violencia de género, en el que se ha conmemorado el Día Internacional por la eliminación de esta lacra, por la que ya han muerto 45 mujeres de todo el país en lo que va de año.

Así, la Asamblea de Extremadura celebró esta semana un acto institucional con motivo de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en el que se reclamó un Pacto de Estado de toda la sociedad, "más necesario que nunca", para luchar contra la violencia machista.

Un acto en el que participaron la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, y las diputadas del PSOE, Ascensión Godoy; del PP, Gema Cortés, y de Podemos Jara Romero, quienes leyeron una declaración institucional.

En su intervención, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, destacó que este acto institucional supone un "símbolo de unión, de pacto y de diálogo", tras lo que consideró una "obligación" de toda la sociedad la lucha contra la violencia machista, para "seguir visibilizando y denunciando" los casos que se producen.

Blanca Martín instó a la sociedad a "pararse a reflexionar" si "es normal" que "en lo que va de año" hayan sido asesinadas 45 mujeres, dos de ellas extremeñas, así como ocho menores "asesinados por sus padres o las parejas de su madres" o que 22 se hayan quedado huérfanos y "que estas navidades no podrán celebrar la Navidad en tranquilidad con una familia completa".

Además, esta semana la Asamblea de Extremadura también guardó un minuto de silencio en memoria del trabajador de 44 años fallecido en accidente laboral en Trujillo, al que acudieron representantes de la Cámara regional, del Ejecutivo extremeño, de los grupos políticos y de los sindicatos, que coincidieron en reclamar el refuerzo de las medidas de seguridad y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en todas las empresas.