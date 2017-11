'En attendante les barbares', de Eugene Green, Premio Mejor Largometraje del FICX

25/11/2017 - 12:21

La película 'En attendante les barbares' (Francia, 2017), de Eugene Green, ha sido la ganadora del Premio Principado de Asturias al Mejor Largometraje del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

El jurado ha estado presidodo por Whit Stillman e integrado por Dña. Andrea Jaurrieta, Cuca Escribano, Dennis Lim y Eugenia Mumenthaler, según ha informado el FICX.

El premio al Mejor Director ha sido para Ana Urushadze por 'Sashishi Deda (Scary Mother)' (Georgia, Estonia, 2017), el de Mejor Actriz para Kim Min-hee por 'Bamui Haebyun-eoseo Honja' (On the Beach at Night Alone) (Corea del Sur, 2017), y el de Mejor Actor para Harry Dean Stanton por 'Lucky' (Estados Unidos, 2017).