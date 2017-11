Nace 'You and Press', la primera sala de prensa 'online' para medios especializados en moda, belleza y estilo de vida

25/11/2017 - 12:35

Un grupo de periodistas con experiencia de más de una década en moda, estilo de vida y belleza han lanzado 'You and Press' (www.youandpress.com), la primera sala de prensa 'online' que funciona 24 horas al día, los siete días de la semana y que contiene imágenes en alta resolución e información actualizada de las principales empresas del sector.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Esta nueva herramienta nace con el objetivo de ayudar a las redacciones a trabajar de manera rápida y sencilla y, al mismo tiempo, facilitar a las marcas su exposición a los medios de comunicación especializados, multiplicando así sus impactos en prensa.

"Los que trabajamos en este área del periodismo sabemos lo engorroso que puede resultar la búsqueda de fotos en alta resolución para ilustrar nuestros reportajes, especialmente cuando se trabaja a contrarreloj, a horas intempestivas y los fines de semana", han explicado a Europa Press sus creadores.

Los usuarios, que pueden registrarse de manera gratuita, encuentran a través de un buscador las imágenes que necesitan para sus temas y tienen la oportunidad, además, de conocer nuevas marcas y lanzamientos.

Según explican, el sistema de trabajo habitual de los especialistas en moda consiste en descargar todas las imágenes que las marcas envían por email y clasificarlas, pero advierte de que la falta de tiempo hace que estos correos se pierdan y los links de descarga caduquen.

"La ventaja con 'You and Press' es que esta herramienta clasifica todas esas imágenes para tenerlas siempre a mano, disponibles para su uso, y desde cualquier ordenador", añaden.

Aseguran que encontrar una prenda de unas características y color determinados para completar una 'shopping' --propuestas de compra-- en sus medios, en la mayoría de las ocasiones, les puede llevar "horas", porque tienen que buscar entre las carpetas del ordenador o en los correos electrónicos, mientras que en esta sala de prensa 'online' "se logra en pocos segundos".

Además, apuntan que muchas veces se necesitan fotos por la noche, en cierres o en fines de semana y "no hay ningún gabinete de prensa que pueda atenderte" y, sin embargo, con 'You and Press' "las tienes siempre a mano".