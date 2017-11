La Fundación Ágora asesora este año a 150 mujeres, el 70 por ciento por violencia psicológica

25/11/2017 - 12:35

Muchas mujeres acuden a la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Ágora de Málaga para ser asesoradas. La mayoría se siente baja de ánimos, muy sensibles, nada a gusto consigo mismas o anuladas, pero solo algunas van a sabiendas de que está sufriendo o ha sufrido violencia psicológica.

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

De las 150 mujeres que, en lo que va de año, ha atendido la asociación, solo el 25 por ciento buscaba ayuda por este motivo. El resto no sabían bien por qué. "Cuando las atendemos y hacemos un estudio, nos damos cuenta de que esa cifra asciende al 70 por ciento", ha confirmado la psicóloga de la Federación Ágora, María José Moreno. "Al final, casi todos los problemas que tienen vienen de ahí", sentencia.

La Federación Ágora, que ha cumplido 25 años, lucha desde su creación por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la discriminación y la violencia de género, así como prestar apoyo y asesoramiento a las asociaciones de mujeres. En la actualidad son 37 entidades las que se encuentran federadas a Ágora.

A través de talleres, charlas y cursos, esta organización busca conseguir aquellos objetivos que se propusieron en 1992. Además, con el servicio de asistencia psicológica y jurídica, que comenzaron a realizar hace ocho años ofrecen asesoramiento gratuito al conjunto de la ciudadanía.

En el servicio de psicología, ha explicado María José Moreno, la cifra de mujeres atendidas ha crecido este año con respecto al anterior. De atender 127 personas en 2016, en lo que va de año ya han tratado a 150 mujeres.

Entre ellas no están incluidas las que sufren violencia física, pues "se las deriva a instituciones públicas desde las que pueden denunciar", explica Moreno. En este sentido, la presidenta de la federación, Pepa Sierra, asegura que las administraciones pueden ayudarla mejor ya que "los informes que manden ellos tienen más valor en un juicio que los que mande nuestra psicóloga, porque pueden pensar que está manipulada por la víctima".

Exceptuando a las víctimas de violencia física, de las 127 que acudieron a Ágora el pasado año, el 55 por ciento fueron por violencia psicológica, el 20 por ciento por ansiedad o depresión, y el 25 por ciento por soledad, asegura la psicóloga de la asociación.

Por edades, María José Moreno ha notado cierto aumento de las mujeres entre 20 y 35 años que la visitan en su consulta. "Suelen ser chicas con carreras universitarias y que tienen pareja, pero que están sufriendo y no saben por qué".

"Si les preguntas si sufren violencia de género lo niegan por completo, pero cuando empiezas a rascar cuentan que su pareja se enfada por todo y que parece que no valen nada". Esta violencia psicológica "se hace de manera muy sutil".

Así, el pasado año, la psicóloga atendió 35 casos de esta índole. "Este tipo de violencia es complicado de denunciar porque se necesitan pruebas", reconoce Moreno, explicando que por ello es tan importante la asistencia psicológica.

Con respecto a los últimos datos del sistema VioGén, hay 35 casos de menores activos en la provincia malagueña. "El machismo es un virus que va mutando", cuenta Pepa Sierra. "Si te digo que no te pongas una minifalda sabes que soy machista, pero si el día que quedas con tus amigas te digo que dónde vas tan guapa sin mí y que a ver si me voy a tener que poner celoso, es más sutil", dice Sierra, explicando cómo cala el machismo entre los más jóvenes.

"Con comentarios como que prefieres a tus amigas a él, algo que más tarde empieza a decirte de tu madre, tu hermana, o de quien sea, acaba aislándote. Esa es su misión, ir apartando a la persona. Es una actitud que la ven en películas, entre otros sitios, y asimilan que es lo que tienen hacer, dominar", asegura la presidenta de la federación.

REIVINDICACIONES

Este año, como novedad, la federación está llevando a cabo un feminario. "Por las experiencias de otros años nos dimos cuenta de que no valía de nada una jornada en la que habláramos de violencia y donde alguna expusiera su caso, sino que queríamos hacer un análisis de cuál es la situación actual, qué existe para las víctimas, qué se está haciendo y que pedirían los expertos que se modificara".

Así, han dividido el proyecto 'Veo, actúo, cambio' en cuatro mesas: educación, jurídica, salud y social, y las conclusiones "las mandaremos a las instituciones, que son las encargadas de hacer los cambios", explica Sierra.

Entre las reivindicaciones que están realizando, Pepa Sierra destaca la importancia de los niños cuyas madres sufren violencia de género. "Ellos, directa o indirectamente también la están padeciendo y, por tanto, también necesitan un tratamiento", ha apuntado.

En Málaga, explica la presidenta de Ágora, la Asociación Deméter, por ejemplo, trata a la madre y al niño a la vez para que "la madre acuda con mayor confianza y ánimo". En este sentido, "estamos reivindicando que el trabajo que hacen con los niños sea tenido en cuenta por los jueces" ya que, "como no pertenecen al juzgado, no vale el informe que realizan a pesar de ser profesionales".

"Estamos pidiendo que los jueces tengan en cuenta que un padre que es maltratador, jamás va a ser un buen padre; bajo ningún concepto". Así, ha criticado que "piden la custodia compartida por no pagar las pensiones a las mujeres, y no se dan cuenta de que el dinero es para sus hijos, no para ellas".

Además, también Sierra ha insistido en que "estamos pidiendo que quiten el artículo 416 de la Ley de Violencia de Género, que dice que se puede elegir no declarar en contra de la pareja". Esta normativa "no puede estar en la esta ley porque desde que se denuncia hasta el juicio pasa un tiempo en el que el maltratador intenta convencer a la víctima de que no declare contra él. Son muy astutos".

"Esto puede estar en otras leyes, pero no en ésta. Si mi hijo roba, puedo acogerme a ese artículo para no declarar en contra de él, porque no soy la víctima, pero en el otro caso sí lo soy", dice Sierra, añadiendo que, todo ello, se debe al "machismo, que ha ido articulando todas las cosas para que no vaya en contra de ellos", lamenta Sierra.

DEFENSA PERSONAL

Además de talleres, charlas de prevención, asesoramiento y actos para luchar contra injusticias en esta materia, la Federación Ágora realiza anualmente el curso 'Protege-t'. Este, basado en la defensa personal y autoprotección de las mujeres, va dirigido tanto a víctimas de violencia de género como a aquellas que no lo son.

"Pretendemos dar seguridad y tranquilidad a las mujeres, porque en tres días no puedes ser un profesional de la lucha, pero sí puedes aprender trucos para zafarte del maltratador o de cualquier persona que quiera agredirte".

Desde hace cinco años, la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga colabora con Ágora para llevar a cabo esta iniciativa en la que participan unas 20 mujeres al año. El curso está impartido por policías locales instructores en defensa personal, así como por dos expertas en deportes de contacto.

"Es un curso que les da mucha confianza. No somos conscientes de que con nuestro cuerpo, y en función de nuestras características, podemos adoptar una táctica u otra", afirma Pepa Sierra.

"Hay mujeres que vienen con órdenes de alejamiento, otras que lo hacen por el gusto de hacerlo, y otras que están en una situación difícil", explica la presidenta de Ágora tras aludir a la importancia de que no solo realicen el curso mujeres que han sido víctimas.

"Cuando lo haces te conviertes en agente social y puedes explicar lo que has aprendido a otras personas", ha apuntado. Así, ha señalado que "hay víctimas que no están capacitadas por estar bloqueadas", pero "alguna amiga la puede orientar y explicarle qué métodos existen" si realiza el curso.