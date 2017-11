Valls (Cámara de Barcelona) agradece a Collboni aportar "sentido común" al gobierno barcelonés

25/11/2017 - 12:49

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha agradecido este sábado al exprimer teniente de alcalde barcelonés Jaume Collboni (PSC) su aportación de "sentido común" al Ayuntamiento de la capital catalana mientras duró el pacto de gobierno PSC - Bcomú.

S'AGARÓ (GIRONA), 25 (EUROPA PRESS)

En el XXII Encuentro de Economía en S'Agaró, organizado por la Cámara de Barcelona y la Fundación Olof Palme, Valls ha aprovechado que Collboni estaba entre el público en la conferencia del líder del PSC, Miquel Iceta, para ensalzar su trabajo en el gobierno municipal y su "acercamiento a los problemas reales de la economía de la ciudad".

"Es de justicia reconocerle el trabajo y la aportación que ha hecho el PSC a ese sentido común y a la gran proyección que tiene Barcelona", ha sostenido Valls.

"Encontramos a faltar la presencia del señor Collboni en el Gobierno de la ciudad", ha insistido el presidente de la Cámara.

ICETA SOBRE COLLBONI

Tras esta intervención, Iceta también se ha referido a la tarea de Collboni en el gobierno de Ada Colau, y ha defendido que el PSC tomó la decisión correcta de "no refugiarse en la oposición y dejar que se perdieran oportunidades para la ciudad".

"Por desgracia, su generosidad e inteligencia no han sido correspondidas. Lo que no se tiene no se puede dar", ha lamentado.