Alarcón: "La única manera de acabar con la violencia de género es atajándola desde la raíz con políticas públicas"

25/11/2017 - 12:52

La vicesecretaria general del PSRM, Gloria Alarcón, ha asegurado que "la única manera de acabar con la violencia de género es atajándola desde la raíz a través de políticas públicas".

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Alarcón ha señalado que la falta de interés por las violencias machistas está en consonancia con el hecho de que cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio es sobre la víctima.

"Las víctimas han de pertrecharse de pruebas que justifiquen su denuncia, mientras que los agresores no. A falta de datos específicos, no parece que la violencia machista vicaria que se ejerce contra niños y niñas como personas interpuestas despierte mayor sensibilidad social hacia sus madres", ha señalado.

La dirigente socialista ha recordado que la violencia machista es un problema muy grave que estructuralmente representa un "atentado persistente a los derechos humanos del 50 por ciento de la población en las sociedades contemporáneas y modernas".

"No es fácil pensar que las administraciones públicas, los poderes públicos no puedan erradicarlo. Claro que se puede hacer. Lo que sucede es que no se hace", ha añadido.

Alarcón ha asegurado que "combatirlas depende de que todas las acciones públicas incorporen la perspectiva de género y que las políticas principales se diseñen contando con estas desigualdades y contengan acciones para su erradicación".

Esto supone, ha añadido, "que las políticas públicas de educación, sanidad, dependencia o servicios sociales, las de urbanismo o infraestructuras, por citar algunas principales, pongan su mirada en la igualdad de género".

Esto es, ha continuado, "que en los edificios públicos diseñen sus actuaciones teniendo presente las necesidades de mujeres y hombres, niñas y niños y que lo hagan por igual. En este trabajo es fundamental la interacción de los poderes públicos con las asociaciones feministas, de mujeres y de todas aquellas que tengan como valor o eje promover la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio, en nuestra comunidad autónoma en nuestro estado, o allá donde se sitúen".

Finalmente, la vicesecretaria general socialista ha destacado que tanto el Pacto estatal contra la violencia de género y el futuro Pacto autonómico "se convertirán en despropósitos si no son acompañadas de reales dotaciones presupuestarias. Para ello es necesario cuantificar la violencia de género en todas sus fases. Valorar sus costes y asignar dotaciones presupuestarias en cada partida y para cada acción".