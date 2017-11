Más de un millar de personas se manifiestan en Margen Izquierda contra la violencia hacia las mujeres

25/11/2017 - 13:55

Exigen "cambios de valores y prioriza en la prevención en todos los ámbitos" para "avanzar en la erradicación de la violencia machista"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

Más de un millar de personas, en su mayoría mujeres pero también hombres, se han manifestado este sábado por los municipios de la Margen Izquierda, en Bizkaia, contra la violencia hacia las mujeres, bajo el lema "Queremos ser libres, no valientes". Las marchas, que han partido de los municipios de Barakaldo y Santurtzi, han confluido en la localidad de Sestao, para finalizar en el lugar donde hace dos meses fue asesinada Noelia Noemí, presuntamente a manos de su pareja.

Los grupos de mujeres de Margen Izquierda y Zona Minera han organizado estas marchas reivindicativas con motivo de la celebración, este sábado, el 'Día Internacional contra la Violencia Machista". La marcha ha finalizado en la plaza de los Tres Concejos, en Sestao, donde el pasado 28 de septiembre Noelía Noemí fue acuchillada presuntamente por el hombre con el que al parecer mantenía una relación de pareja, que después se arrojó al vacío desde el domicilio de la víctima y también falleció.

Los colectivos de mujeres de Margen Izquierda y Zona Minera han denunciado que la violencia machista "es consecuencia de las situaciones de desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres en todos los espacios de la sociedad: en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el centro de estudios, en las redes sociales, en centros de día y hospitales".

Tras recordar que "seis mujeres han sido asesinadas en Euskal Herria en lo que llevamos de año 2017 como consecuencia de la Violencia Machista", han destacado que "dos de estas mujeres eran vecinas de Ezkerraldea, y, la última, de Sestao".

Asimismo, han indicado que, en el conjunto del Estado, "ha habido al menos 84 asesinatos machistas, aunque en los datos oficiales se contabilicen 66, ya que no todos los feminicidios son reconocidos oficialmente y muchos quedan invisibilizados injustamente, como los causados por enfermedades y lesiones consecuencia de la violencia vivida, los suicidios o los cometidos fuera del ámbito de la pareja".

Además, han denunciado que "las últimas agresiones sexuales ejercidas por desconocidos nos recuerdan que aún existen puntos inseguros en nuestros municipios".

Por otro lado, han indicado que el año pasado en Bizkaia, "94 mujeres junto con 82 hijos e hijas fueron atendidas por los servicio de Acogida de Urgencia, 441 mujeres pidieron asesoramiento jurídico, y los Servicios de atención Psicológica especializada atendieron 1.500 casos de mujeres y niñas derivadas de violencia en el ámbito familiar y agresiones sexuales".

"Y si eso no fuera poco, según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2016 no se contabilizó ninguna denuncia falsa, y sin embargo, de las 2.573 denuncias interpuestas en Bizkaia solo 512 hombres han llegado a ser enjuiciados y aún menos los condenados", han lamentado.

Para "avanzar en la erradicación de la violencia machista", los grupos de mujeres de Margen Izquierda y Zona Minera han considerado necesario "propiciar cambios de valores priorizando en la prevención en todos los ámbitos". También cree necesario "el empoderamiento de las mujeres como vía imprescindible para el cambio", y el "fomento de la cultura feminista que nos permita ser críticas con el modelo patriarcal en el que vivimos".

Para ello, han señalado la necesidad de que "los medios de comunicación cambien el enfoque para que no se nos visualice como víctimas vulnerables, denominando respetuosamente los hechos por su nombre". "No queremos oír hablar de mujeres violadas, asesinadas o violentadas, sino de hombres violadores, asesinos o maltratadores", han reclamado, para añadir que, de esta forma, se difundirá "un mensaje que de verdad visualice una realidad social y que no provoque miedo ni pasividad entre las mujeres".

En ese sentido, han advertido de que "mientras la sociedad no repudie y condene públicamente a los maltratadores, nunca será suficientemente valorada la responsabilidad del agresor".

MÁS RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN

Por otro lado, han exigido a las instituciones, y en concreto a los ayuntamientos "por ser los más cercanos a la población", medidas y recursos para luchar contra la violencia machista. Así, han reclamado "compromiso institucional para la puesta en marcha efectiva de recursos de cara a prevenir y sensibilizar a la población en general tal y como dicta la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004; control y vigilancia al agresor/maltratador de forma inmediata; y planes de Formación, Igualdad, Diversidad sexual, Coeducación y Violencia de Género, tal como se indica en el Curriculum vasco".

Además, también ha demandado "formación en autodefensa feminista gratuita y accesible; prestaciones económicas rápidas y suficientes, además de alquileres sociales; servicios de atención públicos y gratuitos; pisos de acogida en todos los municipios adaptados y accesibles a las necesidades de todas las mujeres; juzgados específicos de Violencia de Género de 24 horas con profesionales con conciencia y sensibilidad feminista; órdenes de Protección inmediata que no sean 'papel mojado'; y centros de asesoramiento de urgencia con atención jurídica y psicológica gratuitos y accesibles".

Otras de sus reivindicaciones son "la activación de un protocolo efectivo que proteja a las criaturas víctimas de violencia machista; la eliminación de puntos inseguros para las mujeres; que la ley recoja las necesidades reales de todas las mujeres; y campañas de sensibilización que representen las distintas realidades de todas las mujeres".