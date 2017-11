Mujeres enRE_BELDÍA recuerda a víctimas de maltrato que "con el apoyo de todas saldrán adelante y recuperarán sus vidas"

25/11/2017 - 14:01

Lamentan "el carácter estructural de la violencia"

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

El Colectivo feminista Mujeres enRE_BELDÍA ha salido a la calle este sábado, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para mostrar "nuestra solidaridad" a aquellas personas que están sufriendo malos tratos y asegurarles que "con el apoyo de todas" pueden "fortalecerse, salir adelante y recuperar sus vidas".

Mujeres enRE_BELDÍA culmina así una semana repleta de actos tras organizar las jornadas 'Violencia machista, realidad y resistencia' en donde se han proyectado diferentes documentales y se han celebrado mesas redondas y charlas con las que visibilizar esta situación y recordar a todas estas personas que "no están solas, su dolor es nuestro y lucharemos entre todas" para erradicar esta lacra social.

Así lo ha explicado un miembro del Colectivo, Estela Pavón Mayoral, quien ha destacado que la manifestación de este sábado comenzará con una 'performance' con la que representar "diferentes tipos de violencia machista" no solo física "sino también psicológica" a base de "insultos o piropos o vejaciones que causan el mismo dolor o más que otro tipo de violencia". En ella, cuatro mujeres han sido vejadas por otros cuatro hombres a base de insultos.

CARÁCTER "ESTRUCTURAL" DE LA VIOLENCIA

Tras la performance, la manifestación ha partido desde la plaza del Mercado de Logroño acompañadas por numerosos riojanos que han querido también estar presentes en el acto de concienciación. Todo en una marcha en la que pretenden hacer hincapié en el carácter estructural de la violencia porque "no es cosa de determinados hombres o mujeres sino algo generado por un sistema que nos quiere sumisas y subordinadas".

Durante la manifestación también se han leído diferentes poemas y culminará de nuevo en la plaza del Mercado con una nueva lectura y un homenaje a las víctimas asesinadas. Durante todo el recorrido se han proliferado gritos como "'No son muertes, son asesinatos', 'No estás sola, aquí está tu manada', 'Yo sí te creo' 'Quien ama no mata' o 'Mujeres alerta, ni un paso atrás'".

Por su parte, la pancarta central del acto rezaba 'Feminismo, hermanas, para no morir' y muchos de los asistentes han maquillado sus caras con diferentes moratones en los ojos y en la boca.

"Este año queremos hacer un homenaje a aquellas mujeres que no pueden hablar porque no tienen oportunidad, hoy muchos salen a hablar por nosotras pero lo que queremos es mostrar heridas y cicatrices, contar experiencias y que todas sepan que no están solas", han finalizado.