Un millar de personas se manifiesta en Santander contra la violencia machista

25/11/2017 - 14:08

También ha habido concentraciones y actos en otros municipios como Laredo y Reinosa

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

Un millar de personas ha participado en Santander en la manifestación contra la violencia machista convocada por la Comisión 8 Marzo con motivo de la conmemoración, este sábado 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El presidente, Miguel Angel Revilla, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, la presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, y los alcaldes de Santander, Gema Igual, y Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, son algunos de los cargos públicos que han tomado parte en la manifestación, que ha discurrido desde la Plaza de Numancia hasta el Ayuntamiento, junto a diputados, consejeros, concejales y representantes de organizaciones sociales y de todos los partidos políticos.

La manifestación, apoyada por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Cantabria, ha concluido con una "sentada por las asesinadas" y un acto en la Plaza del Ayuntamiento, donde se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, 52 mujeres y 12 niños en lo que va de año, y se ha leído una manifiesto.

Como homenaje hacia las víctimas, se han recitado poemas y depositado flores y peluches sobre un rectángulo negro con velas y el símbolo feminista en su interior.

PACTO DE ESTADO

En la manifiesto se reclama que se reconozcan los derechos específicos de las mujeres víctimas de todas la formas de violencia, conforme al Convenio de Estambul (violencia física, psíquica, sexual, violación mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual, aborto forzado, esterilización forzada); y que se dicten legislaciones específicas e integradas para la intervención yprotección de las víctimas.

También se ha reclamado dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a prevención, sensibilización y actuación contra la violencia de género, destinando estos fondos para acciones directas y estructurales; y un presupuesto "real y efectivo" para políticas de igualdad de género.

"Sabemos que el terrorismo machista es una cuestión de estado.Hagamos posible un pacto de estado y ciudadanía con el objetivo dela erradicación de esta violencia y conseguir una sociedadfeminista donde podamos ser libres", concluye el manifiesta de la Comisión 8 de Marzo.

Con el lema 'Nunca más, ni a mí ni a ninguna otra', durante la manifestación se han coreado lemas como "no es no", "yo sí te creo", "ni una menos", "hermana escucha, aquí estamos en lucha", "novio celoso, novio peligroso" o "la manada somos nosotras".

El recorrido ha estado presidido por varias pancartas, entre ellas la de Amnistía Internacional bajo el lema 'No más violencia contra las mujeres'; 'Torrelavega grita no', del Ayuntamiento de la capital del Besaya; o 'Basta ya, no toleres la violencia contra las mujeres' de la Comisión contra la Violencia de Género.

LAREDO Y REINOSA

En Laredo, el alcalde, Juan Ramón López Visitación, acompañado por concejales de la Corporación Municipal, ha leído en los jardines del Ayuntamiento la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Prvoncias (FEMP) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con ella, la Corporación de Laredo "se reafirma en el compromiso de seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo".

Con este fin, el Ayuntamiento de Laredo "se suma a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad".

Asimismo, reivindica la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades.

Acto seguido se ha guardado un minuto de silencio que ha finalizado con aplausos. Bajo el lema "No quiero tu piropo, exijo tu respeto", los actos programados en Laredo con tal motivo dieron comienzo este viernes, 24 de noviembre, con actividades destinadas a los alumnos de los centros educativos del municipio.

En Reinosa, la Plaza de España ha acogido también este mediodía una concentración y la lectura de un manifiesto en la misma línea.