Albiol (PP) acusa a Puigdemont de "escaquearse" del debate que le propuso

25/11/2017 - 14:34

El candidato de PP a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol, ha acusado al candidato de JuntxCat y presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, de buscar excusas para "escaquearse" del debate 'cara a cara' que le propuso.

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones durante un acto contra la violencia de género en Sant Joan Despí (Barcelona), Albiol ha insistido en que "estará encantado" de celebrar el debate donde quiera, pero que no le ponga excusas porque no es él quien puede permitir o no que este debate se haga en Barcelona en vez de Bruselas.

Según Albiol, el regreso de Puigdemont a Barcelona "depende de sus circunstancias y de que pueda asumir sus responsabilidades y las cuentas que tenga pendientes con la justicia".

"Si él es capaz de trasladar su candidatura a Bélgica para presentar su candidatura, no tengo ningún problema en desplazarme también", ha añadido el líder del PP catalán.

Así, ha afirmado que su director de campaña se pondrá en contacto con el director de campaña de Puigdemont para acordar la celebración de este cara a cara para el "final de la próxima semana".

Albiol ha dicho también que Puigdemont está muy activo criticando al Gobierno central, "faltando al respeto" a los catalanes que se sienten españoles, al resto de españoles y a las autoridades europeas.

ELECCIONES DEL 21-D

Sobre las elecciones catalanas, ha asegurado que "el futuro más inmediato no va a depender de aquellos hombres y mujeres que creen en el independentismo".

Y ha prometido "coser las heridas sociales que ha provocado el independentismo y recuperar la confianza económica y empresarial".