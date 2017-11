Salvamento Marítimo recibe la Medalla Social de Almería por su labor frente al drama de la inmigración

25/11/2017 - 15:16

La Agrupación de Salvamento Marítimo en Almería ha recibido este sábado la Medalla de lo Social de la Provincia por su labor de rescate frente al drama de la inmigración en el Mar Mediterráneo y su contribución a la lucha contra la contaminación y la degradación del medio marino. Esta distinción ha sido entregada por el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, durante la celebración del Día de la Provincia, acto al que también ha asistido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

La gala, que se ha desarrollado en la Escuela de Música y Artes de El Parador, en Roquetas de Mar, también ha reconocido la contribución de "personas que con su talento y esfuerzo hacen una Almería mejor", destacando este año al fotógrafo Carlos Pérez Siquier, quien ha recibido la Medalla de Oro de la Provincia, máxima distinción que entrega la Diputación Provincial.

Además, han sido premiados el windsurfista Víctor Fernández, con la Medalla del Deporte, y el grupo musical 'Los Puntos', galardonados con la Medalla de la Cultura.

El acto ha sido presentado por el periodista Alberto García y ha contado con la presencia de alcaldes y concejales de los 103 municipios de la provincia. Al inicio de la gala, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra este sábado, se ha mantenido un minuto de silencio "para expresar nuestra condena y solidaridad con las víctimas".

También se ha entregado a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, municipio anfitrión del Día de la Provincia 2017, la bandera de la provincia "como recuerdo de esta jornada". Una insignia que fue presentada oficialmente el pasado octubre en Benitagla, el pueblo más pequeño de Almería.

MEDALLA DE LO SOCIAL: SALVAMENTO MARÍTIMO

Salvamento Marítimo ha recibido este 2017 la Medalla de lo Social de la provincia de Almería por "la función pública que realizan desde 1993 más de 1.500 trabajadores en toda España, en alerta permanente para resolver todas las actuaciones que puedan ocurrir en el mar, desde rescates, hasta la prevención de la contaminación y el mantenimiento del medio marino".

Salvamento Marítimo es una entidad dependiente del Ministerio de Fomento, por lo que el ministro Íñigo de la Serna, que ha visitado la provincia este sábado, ha felicitado en persona a los miembros del Centro de Coordinación y Rescate de Almería "uno de los principales de España, junto con Tarifa".

"Son personas que hacen una labor profesional en el marco de sus competencias, pero sobre todo una gran labor humana, arriesgando sus vidas para salvar las de otras personas, por lo que queremos reconocer esa tarea impagable que hace Salvamento Marítimo en todo el país", ha declarado De la Serna.

Según datos ofrecidos por el ministro, hasta octubre de 2017, en España, Salvamento Marítimo ha rescatado y asistido en el mar a 28.177 personas, "una media de aproximadamente 94 personas al día, lo que supone un incremento del 84 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016. Se han coordinado más de 5.000 actuaciones, a razón de 18 al día, que han crecido un diez por ciento, y se ha atendido a 4.000 buques".

Íñigo de la Serna ha apuntado el "salto espectacular" que se está viviendo en la costa mediterránea ante "el drama de la inmigración y sus consecuencias", ya que "en Almería, hasta julio se atendían unas 60 personas diarias y ahora estamos en 90. Aquí, las cifras son más espectaculares que en el resto de España, porque el incremento del 85 por ciento aquí es de un 95 por ciento, con el doble de actuaciones que el año pasado".

Así, en lo que va de 2017, la Agrupación de Salvamento Marítimo en Almería ha atendido a más de 700 personas en 405 actuaciones, según datos ofrecidos por el ministro De la Serna. "Las relacionadas con la inmigración son las que más impacto causan, porque generan daños humanos, ya que 13.500 personas, en cerca de 824 pateras, han llegado a nuestras costas este año. La mitad de ellas, el 45 por ciento atendidas en Almería, y el otro 45 por ciento, en Tarifa" (Cádiz).

Cifras demoledoras que han obligado al Gobierno a "poner lo que esté en nuestra mano para facilitar la labor a Salvamento Marítimo, incorporando los medios necesarios, con un proceso de renovación de equipos y un grado de tecnología en I+D+I que pone a nuestro país en puestos de liderazgo" y que el propio ministro defenderá este lunes en Londres con "nuestra candidatura para el Consejo de la Organización Marítima Internacional".

El responsable de la Agrupación de Salvamento Marítimo de Almería, Miguel Jesús Cea Gandolfo, junto con otros jefes del servicio en la provincia, ha recibido de manos de Gabriel Amat, presidente de la Diputación, la Medalla de lo Social como un "premio que nos permite ensalzar a nuestros verdaderos protagonistas: la unidad de rescate y la unidad de control. Personas que dan lo mejor de ellas para rescatar a personas en la mar".

"Desde hace unos años, nos ha tocado dar respuesta en el Mediterráneo al drama de miles de personas que se lanzan al mar en busca de una vida más digna, o huyendo de países donde la barbarie de los jinetes del Apocalipsis campa a sus anchas", ha declarado.

MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA: CARLOS PÉREZ SIQUIER

El fotógrafo Carlos Pérez Siquier ha recibido este año la Medalla de Oro de la Provincia de Almería por "sacar en su fotografía lo mejor de nuestra provincia", y ser un referente de la fotografía documental en España.

Al recoger su reconocimiento, Pérez Siquier ha explicado que es "una medalla para mí con un significado especial, porque no solo la mía, sino la de todos los compañeros, haya sido otorgada por las cuatro fuerzas políticas y con unanimidad, algo que yo espero en esta España mía, esta España nuestra".

"Almería para mí no sólo es un espacio físico, sino también mental. Un espacio que forma parte de mi personalidad, de mi forma de ser y estar en el mundo. Por eso, yo me quedé aquí, por esa atracción que tenía a este paisaje singular, tan peculiar, que a través del cine está dando la vuelta al mundo. Si quieres ser universal, ama a tu tierra, eso decía Antonio Machado y me despido con sus palabras", ha declarado.

MEDALLAS DEL DEPORTE Y LA CULTURA

En esta ocasión, la Medalla del Deporte ha recaído en el windsurfista Víctor Fernández, campeón del Mundo en la modalidad olas en 2010 y 2016, y subcampeón hasta en cinco ocasiones, que demuestra "el espíritu de esfuerzo y superación de la sociedad almeriense". Fernández no ha podido recoger su premio por estar entrenándose en Hawai, pero su padre ha agradecido en su nombre la distinción.

Por último, el grupo musical 'Los Puntos', naturales de Cuevas del Almanzora, han echado la vista atrás "a los años 60, cuando cinco chicos del sur se fueron a Madrid a cumplir sus sueños", que han culminado con una trayectoria profesional de más de 40 años, reconocida con la Medalla de la Cultura de la provincia.

Pepe Grano de Oro, líder del grupo, se ha mostrado orgulloso de recibir un "reconocimiento de esta tierra mágica, la nuestra. Hicimos de Almería el sur, y del sur Almería, nuestra mejor canción, porque este es el mejor lugar al que venir", antes de dedicar al auditorio su tema 'El sur'.