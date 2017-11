El centro cultural María Victoria Atencia se llena de música de Navidad el próximo fin de semana

25/11/2017 - 15:32

La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga (OSPM), la Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma) y la Orquesta Escuela (OE) ofrecen el próximo fin de semana sus tradicionales conciertos de Navidad en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (MVA), en calle Ollerías de la capital. La primera lo hará el sábado 2 de diciembre y el domingo será el turno de las otras dos.

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

Las invitaciones para acudir a ambos conciertos pueden recogerse en el propio MVA a partir del lunes 27 de noviembre en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con un máximo de dos invitaciones por persona, han informado desde la Diputación en un comunicado.

Bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich y con Luis María Pacetti como tenor solista, la OSPM interpretará el sábado los villancicos 'A Christmas Festival', 'Sleigh Ride', 'Plink! Plank! Plunk!' y 'The Typewriter', de L. Anderson; 'Dein ist mein ganzes Herz de Das Land des Lächelns', de Franz Lehár; 'Wien du Stadt meiner Träume', de Rudolf Syeczinski; 'The Bells of Christmas' y 'Christmas at the Movies', de Arr. J. Krogstad; 'Adeste Fideles', de J.F. Wade; y 'Have yourself a merry little Christmas', de H. Martin y R. Blane.

Por su parte, la Jopma, bajo las órdenes de Iván Nuño Guerrero, deleitará a los espectadores el domingo con la Sinfonía número 5 de P.I. Tchaikovski y villancicos populares, mientras que la OE interpretará Popular Marroquí, de 'Hyjaz', y otros villancicos.