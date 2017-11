PSOE-A pide "no bajar la guardia" y reclama la "implicación" de los hombres frente a la violencia de género

25/11/2017 - 15:36

El PSOE de Andalucía ha realizado este sábado un llamamiento a "no bajar la guardia" ante la violencia de género y ha reclamado la "implicación" de los hombres para combatir esta lacra.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Ha sido en el transcurso de un acto celebrado en la sede del partido en Sevilla con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que han participado la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro; la secretaria regional de Igualdad y Equidad del PSOE-A, Elena Ruiz, y la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez.

La presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, ha reclamado para el pacto de estado contra la violencia de género "el presupuesto que haga falta para que se desarrollen sus medidas", porque, según ha advertido, si este tipo de pactos no cuentan con presupuestos, "se convierten en pactos de silencio" que los socialistas no quieren, según ha enfatizado.

Además, Navarro ha señalado que el PSOE "va a seguir levantando la voz mientras ese pacto no cuente con un presupuesto específico", y ha recordado que en el Pleno del Congreso se ha aprobado "con el apoyo de todo el mundo" una proposición no de ley (PNL) a propuesta socialista para que, si no hay Presupuestos el año que viene, haya 200 millones de euros disponibles para que se desarrollen las medidas".

Ha insistido en que no se puede "bajar la guardia ni un segundo", porque "la violencia contra las mujeres afecta a cualquiera que sea mujer", y ha proclamado que las víctimas y sus hijos, y con ellos "la inmensa mayoría de la sociedad", podrán ser "felices" el "día en el que no tiemblen cuando escuchen abrir la puerta".

La presidenta del PSOE-A ha enfatizado también que quienes "ejercen la violencia son los únicos responsables" de la misma, si bien "el resto somos responsables de intentar erradicar esa lacra contra las mujeres de una vez por todas".

LLAMAMIENTO A LOS HOMBRES

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha indicado que "una sociedad en la que un cuarto de los jóvenes no identifican la violencia de género como un problema" da a entender que "algo estamos haciendo mal" y hay que "hacer una reflexión entre todos".

En esa línea, ha advertido de que "los socialistas tenemos mucho trabajo que hacer", porque "o ponemos nosotros en la agenda pública la lucha contra la violencia de género, o no lo hará nadie", ha dicho.

De igual modo, Pérez ha indicado que "ya está bien de que seamos sólo las mujeres las que salgamos a la calle a gritar contra la violencia de género o a reivindicar nuestros derechos". "Os necesitamos a los hombres, que os impliquéis, que os comprometáis, que alcéis la voz, que no permitáis que haya ninguna actitud machista a vuestro alrededor", ha dicho la socialista, que ha manifestado que "sólo si la batalla la damos juntos mujeres y hombres llegaremos a la meta".

La secretaria regional de Igualdad y Equidad del PSOE-A, Elena Ruiz, ha destacado que Susana Díaz fue "la primera en alzar la voz en el país para decir que esto era una cuestión de estado, que tenía que verse recogido en un compromiso social y político desde el Estado".

En esa línea, ha afirmado que "hablar de políticas de igualdad de Andalucía es hablar del Partido Socialista porque tienen nombre y apellidos, y hay que dárselos y hay que ponerlos en valor".

Ha subrayado que "hace diez años que nuestra tierra fue capaz de impulsar dos leyes que iban en esta dirección, y no solamente que fuimos capaces de ponerlas en marcha, sino que también la presidenta de la Junta ha marcado una nueva hoja de ruta que es renovar las dos leyes, porque estas dos nuevas leyes tenían que seguir siendo pioneras y que responder a las necesidades y a las demandas de la sociedad, del tejido asociativo". "Si algo nos caracteriza a los socialistas es ser exigentes y dar respuesta siempre las necesidades de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos", ha añadido.

"Ahora estamos siendo capaces de poner toda la maquinaria en marcha y de reformar estas dos leyes que van a volver a ser referente en todo nuestro país, como es la reforma de la Ley de la promoción de la igualdad y la reforma de la Ley integral de atención a las víctimas y que va encaminada a la lucha contra la violencia de género", ha abundado Ruiz.