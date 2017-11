IU condiciona el acuerdo presupuestario a que el Gobierno renuncie a reclamar las ayudas para planes de empleo

25/11/2017 - 17:00

El secretario de IU de Asturias, Alejandro Suárez, ha dicho este sábado que la decisión del Gobierno del Principado (PSOE) de reclamar a los ayuntamientos las subvenciones de los planes de empleo "entorpece" las conversaciones para alcanzar acuerdos sobre los presupuestos regionales de 2018.

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Así, IU llevará a la mesa de negociación presupuestaria este asunto y si el Gobierno no rectifica, no habrá acuerdo. "No habrá una mayoría parlamentaria sobre un escarnio económico a los ayuntamientos", ha dicho Suárez a través de una nota de prensa.

A su juicio, es "un dislate" estar negociando un presupuesto para Asturias mientras se "desangra" a los ayuntamientos por culpa de "una pésima gestión, política y técnica, con respeto a los planes de empleo".

Considera Suárez que el único que puede parar esta situación es el presidente de Asturias, Javier Fernández. "No puede en esto hacer un punto de fuga. Tiene que sentarse y garantizar que la negociación presupuestaria sigue y continúa", recalcó Suárez.

Para IU es "doblemente injusto" que se reclame ahora la subvención a los municipios después de que los consistorios hayan tenido que indemnizar a los trabajadores de los planes de empleo por culpa de un mal diseño del plan autonómico.