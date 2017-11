Cataluña. gonzález pons juzga "surrealista" que puigdemont presente su candidatura en brujas

25/11/2017 - 16:35

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González-Pons, aseguró este sábado que no hay nada más "surrealista" que ver al expresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presentando en la ciudad belga de Brujas su candidatura para las elecciones del 21 de diciembre.

"No hay nada más anormal, nada más surrealista, nada más estrambótico", dijo González Pons durante su intervención en la Intermunicipal del PP en Ibiza. "Como tiene prohibido por el juez salir de Bélgica ha elegido la bonita ciudad de Brujas para presentar la candidatura y no Eurodisney, que es donde van los que viven de sus fantasías", añadió.

Aseguró que Carles Puigdemont "se ha convertido en un personaje esperpéntico" que busca en Bruselas una "madriguera" no para vivir sino para "esconderse".

Recordó además que a Puigdemont y a sus compañeros no les ha recibido ningún gobierno europeo ni ninguna autoridad comunitaria y el único edificio oficial en el que le abren la puerta en Bruselas es "en los juzgados".

"El procés era la aventura loca de unos mentirosos y ha resultado el fracaso total de unos cobardes", subrayó, insistiendo en que el intento de golpe de Estado ha fracasado porque España es una democracia y hay un auténtico Estado de Derecho.

En su opinión, la manifestación que los independentistas preparan en Bruselas para el 7 de diciembre empieza a verse como "antieuropeista" a la que irán no solo los rupturistas catalanes sino de otros lugares de Europa. "Van a ir los que quieren romper Francia, Reino Unido o Italia" y será una cita en la que "todas las banderas antieuropeas van a ondear juntas".

Sin embargo, recordó, "Europa es unidad, Europa no es división, Europa es consenso, Europa no es enfrentamiento, Europa es diálogo, Europa no es monólogo, Europa es libre circulación, Europa no es barreras, Europa es fraternidad, Europa no es segregación, Europa es liberad de pensamiento, Europa no es pensamiento único".

González-Pons aseguró que en las elecciones del 21 de diciembre "no se trata de ganar, se trata de reconstruir, se trata de que vuelva a haber un gobierno de todos, no se trata de expulsar a los que se equivocaron sino de incluir a los que siguieron un camino equivocado". El día siguiente, añadió, "va de convencer, no de vencer a nadie. Es la oportunidad de Cataluña y es la oportunidad de España".

