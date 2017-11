PSOE-A pide al PP-A que "no estorbe" con "declaraciones incendiarias" en relación al problema de la aceituna de mesa

25/11/2017 - 18:42

El secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, ha instado este sábado al PP-A a que, "si no va a ayudar, al menos no estorbe con declaraciones incendiarias" en relación a la situación que atraviesa el sector de la aceituna de mesa por la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump de Estados Unidos.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el también diputado socialista en el Congreso, en respuesta a las declaraciones, a su juicio, "fuera de lugar" e "incendiarias", que ha realizado este sábado la vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP-A, Maribel Lozano, quien ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de "faltar a la verdad a los agricultores, a los productores y a las comercializadoras de la aceituna de mesa", a la vez que ha manifestado que "el PSOE siempre ha mantenido una posición contraria al impulso necesario para llegar a los acuerdos que hubieran garantizado la tranquilidad de los agricultores andaluces".

Pradas ha aseverado que "no hay nada más peligroso que la ignorancia", que es, en su opinión, lo que ha evidenciado el PP en relación a un asunto en el que, por el contrario, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado "prudencia" realizando un llamamiento al "trabajo común" entre administraciones, según ha abundado el responsable socialista.

Para Pradas, con este tipo de declaraciones, el PP "entra en una política de confrontación que en nada beneficia al sector agrícola y al de la industria de la aceituna de mesa", que contempla unos 8.500 empleos en Andalucía, y en torno a tres millones de jornales al año, según ha recordado.

El representante del PSOE-A ha asegurado que su partido "lleva meses trabajando en este tema", con iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz, y lleva advirtiendo "desde hace meses del problema que se podía producir sin endosárselo a ningún partido".

Pradas ha apuntado que aún están "esperando" a que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "apoye al sector" o "haya hecho alguna gestión en torno a este tema", y ha considerado que "mezclar este asunto con el acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos" es, "además de una simpleza política, una irresponsabilidad" con un sector "clave" en la economía andaluza.

El socialista ha criticado la "sumisión" mostrada por el Gobierno de Rajoy hacia la Administración Trump, "no sólo en relación con la aceituna de mesa", y ha apuntado que "si Rajoy hubiera ido a plantear los problemas reales a Trump" a Estados Unidos, "y no a rendirle pleitesía, a lo mejor no habría ocurrido esas cosas".

Finalmente, el secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE-A ha asegurado que su partido va a "seguir trabajando con rigor", y ha instado al PP a que, "si no va a ayudar, como no lo hizo con el reparto de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) o con el tema de la sequía, por lo menos que no estorbe con este tipo de declaraciones incendiarias".