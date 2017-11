Protestan en la entrada de un circo que se ha promocionado como "el único con animales de la Comunitat Valenciana"

25/11/2017 - 18:48

Asociaciones animalistas y vecinos de Alfafar (Valencia) se han congregado este sábado en la entrada de un circo en la localidad para protestar por el uso de animales y urgir a la Generalitat Valenciana a que aplique la prohibición de este tipo de espectáculos. De hecho, según la organización de la protesta, este circo se ha promocionado como "el único con animales de la Comunitat Valenciana".

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Decenas de personas se han congregado durante varias horas a las puertas del circo con carteles con lemas como 'Merecen ser libres', 'No es divertido para los animales', 'Circos son maltrato', 'No son payasos' o 'Esclavitud'.

Los manifestantes han tratado de repartir folletos a los asistentes a los espectáculos de las 17 y 19 horas, aunque agentes de la Guardia Civil se lo han impedido y han recibido insultos de los padres, según han explicado a Europa Press fuentes de la organización, aunque han valorado que la concentración se ha desarrollado con normalidad.

En el municipio, la compañía circense empezó hace un mes a promocionar el espectáculo de este fin de semana como "el último circo con animales de la Comunitat Valenciana", según las asociaciones convocantes de la protesta: Gladiadores por la Paz y Valencia Antitaurina. También se han sumado colectivos como AnimaNaturalis, InfoCircos, Avatma, Valencia Animal Save, Alfafar Participa, Compromís per Alfafar, Podem Alfafar o Esquerra Unida del País Valencià, entre otras.

Los manifestantes lamentan que el Gobierno valenciano "no haya cerrado aún el proceso para prohibir los circos con animales, que se cerró hace dos años". En concreto, la decisión salió adelante por unanimidad en las Corts Valencianes en junio de 2015, y fue finalmente ratificada por el Consell en septiembre del año pasado.

Por ello, desde la organización aseguran no entender "cómo es posible que un tema que ha contado en todo momento con el apoyo de todos los grupos políticos se haya retrasado de esta manera". "Los circos con animales crean un rechazo social cada vez mayor", recalcan, para poner como ejemplo la reacción de los vecinos a la llegada del espectáculo a Alfafar.

PATOLOGÍAS QUE ACABAN EN LA EUTANASIA

La portavoz de Gladiadores por la Paz, Eli Alonso, también veterinaria, ha expuesto algunas razones por las que estos circos no deberían estar permitidos, como que "carecen de valor educativo o conservacionista" y los animales que protagonizan los espectáculos "sufren numerosas patologías derivadas de la imposibilidad de mantener sus necesidades fisiológicas, mentales y sociales, así como de la doma, complicadas de prevenir, diagnosticar y tratar".

A esta situación se une el hecho de que, según ella, "en la mayoría de ocasiones, se solicitan servicios veterinarios que ya son de urgencia que acaban con la eutanasia del animal".

Por todo ello, los manifestantes han reclamado su prohibición en el conjunto de la Comunitat Valenciana y han valorado la postura del Ayuntamiento de Alfafar, tras recibir gesto de apoyo de varios grupos municipales.

AUTORIZACIÓN POR "AMENAZAS" DE LA EMPRESA

Según la organización, el Gobierno local denegó en un primer momento la autorización de este circo, pero terminó por concederla ante "las amenazas de la empresa de emprender acciones legales". No obstante, la corporación prevé aprobar en el próximo pleno una moción para declarar Alfafar como localidad libre de circos con animales.

Los responsables de la protesta han saludado esta iniciativa pero han lamentado que su postura no fuera inicialmente "firme". "Desde el Ayuntamiento alegan que podrían haber incurrido en prevaricación --al no autorizar la celebración--, pero no es así", subrayan desde la organización.

"Otros 450 municipios españoles --entre ellos València-- no autorizan los circos con animales y no incurren en prevaricación. Si se hace bien, un municipio está en su derecho de declararse libre de circos con animales; lo que no puede hacer es prohibirlos", ha expuesto la portavoz.