La película japonesa 'Ochiru' se alza como mejor mediometraje en el décimo aniversario del Festival La Cabina

25/11/2017 - 19:32

Enlaces relacionados Peñarol va por un triunfo y espera una caída de Defensor para ser campeón (17/11)

La película japonesa 'Ochiru', dirigida por Kazuya Murayama, se ha alzado este sábado con el premio al mejor mediometraje de la décima edición del La Cabina-Festival Internacional de Mediometarjes de València. Un film de 30 minutos de duración que el jurado ha calificado de "cautivador" y "optimista" y que también se ha llevado el galardón a la mejor banda sonora y mejor actor.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

'Ochiru' ha "cautivado" al jurado a través de unos personajes y una historia que, "lejos de su trasfondo oscuro, solitario, intrínseco a una cuestionable tradición de ídolos femeninos como objetos de deseo, consigue dar la vuelta a la emoción del espectador, contagiándole del espíritu de superación de su protagonista, y el color y optimismo de la puesta en escena", destaca la organización del certamen en un comunicado.

Murayama ha expresado su agradecimiento por este reconocimiento a su película en la que quería "mostrar cómo una persona que se encuentra en un momento de su vida sin ningún tipo de motivación, al conocer a esta joven ídolo, la convierte en su musa y descubre un talento especial que él tenía".

Junto a este premio, la Sección Oficial de La Cabina ha distinguido a 'Chasse royale', de Lise Akoka y Romane Gueret, con el premio del público y el galardón a mejor dirección.

'The peculiar abilities of Mr. Mahler' ha recibido el premio a mejor guión, Makoto Nakamura --protagonista del mediometraje ganador-- el de mejor actor, Angélique Gernez el de mejor actriz, Sebastian Thaler el de mejor fotografía por 'Forest of echoes' y Wataru Maeguchi el de mejor música, también por 'Ochiru'.

El jurado de Sección Oficial está compuesto por Abril Zamora, Giovanna Ribes, Lorena Lluch y Fidel García-Berlanga. La décima edición del festival ha sido organizada por la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, con la colaboración del Ayuntamiento de València.

PREMIO AMALGAMA A 'SIMBA EN NUEVA YORK'

Por otro lado, el premio Amalgama, valorado en 400 euros, se lo ha llevado la alemana 'Simba in NY', de Tobias Sauer, por su "imaginación a la hora de utilizar películas familiares y construir un relato sobre nuestra historia e identidad", en palabras de una de los componentes del jurado. El film, de 31 minutos, es un documental ensayístico sobre la fascinación en la infancia de los Estados Unidos y Walt Disney.

También destaca en Amalgama la mención especial otorgada por el jurado --compuesto por Álvaro de los Ángeles, Áurea Ortiz y Carles Xavier López Benedí-- para 'Desertorxs', de Quiela Nuc, por su "frescura y trasgresión".

Finalmente, el jurado encargado de elegir el premio a mejor cartel de un mediometraje --formado por los ilustradores y diseñadores Paula Pérez i de Lanuza (Paulapé), Luis Demano, Ibán Ramón Rodríguez, Núria Riaza, Sebastián Alós y Xavi Calvo-- ha decidido otorgárselo al film de Amalgama 'Ver nieve', de Alex Reynolds, por poseer "una estructura poco habitual en los carteles de cine y un lenguaje claro y conciso".