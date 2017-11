CTC lidera un proyecto europeo de robótica para control deplagas en invernaderos

25/11/2017 - 20:42

Con un presupuesto de 2,4 millones y un plazo de ejecución de 30 meses, también participan organismos ingleses, holandeses y checos

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El Centro Tecnológico CTC lidera un proyecto de investigación internacional para desarrollar una solución robótica innovadora y eficiente que permita la detección temprana y el control integrado de plagas en invernaderos de forma autónoma.

El objetivo de Green Patrol Project es reducir las pérdidas de producción y el uso de productos químicos en un sector como la agricultura, que resulta estratégico para la Unión Europea. El proyecto ha recibido 2,4 millones de financiación procedentes de la GSA (Agencia del Sistema de Navegación Global por Satélite Europeo) a través del programa Europeo H2020 de Innovación e Investigaciónbajo el Grant Agreement 776324.

El único centro tecnológico de la región ha acogido recientemente la reunión de lanzamiento de esta investigación enmarcada dentro de la convocatoria GALILEO de la GSA (GNSS Supervisory Authority) H2020-GALILEO-GSA-2017-3. Junto a CTC, la Fundación Tekniker e Inkoa Sistemas SL son los socios españoles de un consorcio en el que también figuran la universidad checa Mendelova Univerzita V Brne, la empresa inglesa Nottingham Scientific Ltd y la compañía holandesa Aerovision Bv.

El robot autónomo desarrollado en el proyecto estará diseñado para detección y tratamiento de las plagas más comunes de tomate, que es uno de los cultivos de mayor valor dentro de la Unión Europea. No obstante, será un sistema modular fácilmente adaptable a otros cultivos, según informa CTC en nota de prensa.

El sistema de navegación de GreenPatrol (Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots) se basa en el uso de las señales EGNSS de Galileo y en la implementación de técnicas de fusión de datos de distintos sensores.

Las capacidades de Galileo, sistema europeo de navegación por satélite, se consideran una tecnología fundamental para la solución propuesta ya que proporcionan un mejor rendimiento frente a la degradación por trayectos múltiples y permite un mejor rendimiento con la señal presente en los invernaderos.

El proyecto, cuya fecha de finalización prevista es el 30 de abril de 2020, incluye una etapa de validación en la que el prototipo se probará en un entorno real. De este modo, se alcanzaría elTRL7 o nivel de madurez de desarrollo suficiente para eliminar los riesgos de ingeniería y manufacturación.