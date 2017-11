Una manifestación recorre València para protestar contra la violencia machista y por mujeres 'Vivas, libres y rebeldes'

25/11/2017 - 20:54

Una manifestación ha recorrido este sábado el centro de València para exigir el fin de la violencia machista y recordar a sus víctimas, bajo el lema 'Ens volem vives, lliures i rebels' ('Las queremos vivas, libres y rebeldes'). Se celebra a nivel nacional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una fecha especialmente significativa por la última muerte por violencia de género este pasado viernes en Vinaròs (Castellón).

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

A la marcha convocada por Movimiento Feminista de València se han sumado representantes institucionales como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales como Amnistía Internacional, CCOO PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, centros educativos y plataformas feministas de varias localidades valencianas.

La marea púrpura ha arrancado a las 19 horas en los jardines del Parterre, encabezada por una pancarta con el lema 'Ens volem vives, lliures i rebels, juntes som més fortes!', portada por mujeres del movimiento feminista de València.

Bajo una batucada ,la comitiva ha transcurrido por las calles Colón, Xátiva y Marqués de Sotelo para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto contra la violencia machista y un homenaje a las mujeres asesinadas, recogido en esquelas portadas por las manifestantes.

La reivindicación ha quedado enmarcada en pancartas con lemas como 'Si no puc no es la meva revolució' ('Si no puedo no es mi revolución'), 'No sigues complice del masclisme' ('No seas cómplice del machismo'), 'Contra la reacció patriarcal, revolució feminista' ('Contra la reacción patriarcal, revolución feminista'), 'Em nego a tindre por' ('Me niego a tener miedo') o 'Si les dones parem, el món es deté' ('Si las mujeres paramos, el mundo se detiene').

Dos de las más llamativas las portaban manifestantes a títulos personal: 'Aniré a discos on em tracten com a públic, no com a producte' ('Iré a discotecas donde me traten como público, no como producto') o 'Una mujer no esta escrita en braille, no necesitas tocarla para conocerla'.

La Generalitat Valenciana se ha sumado con el lema 'Assenyala el masclisme' ('Señala el machismo') en una pancarta que han portado la también consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y las titulares de Sanidad y Justicia, Carmen Montón y Gabriela Bravo, respectivamente.

La mayoría de asistentes ha ido vestido de negro o morado y durante la marcha se han coreado consignas como 'Si nos tocan a una, nos tocan a todas' o 'Basta ya de violencia machista'. A modo de homenaje, algunas mujeres han realizado la marcha con carteles colgados del cuello con el nombre de sus familiares y amigas asesinadas a modo de esquela.

DENUNCIAN UN SISTEMA "HETEROPATRIARCAL"

En el manifiesto leído al finalizar la marcha, el Movimiento Feminista de València ha denunciado la "pervivencia de un sistema heteropatriarcal y capitalista", como "deriva autoritaria que recuerda cada vez más a fascismos del pasado: La violencia machista representa una sistemática vulneración de los derechos humanos".

La organización ha recordado que, desde el año 1999, han sido un total de 1.442 las mujeres asesinadas por violencia machista en España. También ha criticado que instituciones como la Iglesia o los medios de comunicación "contribuyen a minimizar o justificar las violencias y victimizar a las mujeres que la padecen".

"La violencia sexual forma parte de nuestra vida y se produce en muchos lugares: en casa, en la calle, en el trabajo; por desconocidos y especialmente por familiares, vecinos, compañeros de trabajo que la ejercen individualmente o en grupo", han reivindicado los convocantes durante la lectura del manifiesto.

"FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA"

Por ello, han lamentado "la evidente falta de voluntad política para erradicar las violencias machistas" y han asegurado que el sistema judicial "reproduce las estructuras patriarcales" y que las leyes contra la violencia de género "no van acompañadas de dotación presupuestaria y recursos necesarios para su cumplimiento integral".

Para contrarrestar esta situación, la marcha ha exigido la aplicación de medidas como eliminar las trabas existentes para las mujeres inmigrantes en situación irregular para acceder a su protección efectiva en situaciones de violencia machista, que se ponga fin a la explotación sexual y laboral de las mujeres o que el sistema educativo incluya prevención en todas las etapas formativas y formación específica.

"LA EXPRESIÓN MÁS SALVAJE DE VIOLENCIA MACHISTA"

La portavoz de Coordinadora Feminista, Cristina Ochando, ha reivindicado en declaraciones a Europa Press la necesidad de sensibilizar y formar a la sociedad y a los profesionales que intervienen en el proceso de reparación integral de las víctimas, cosa que, a su juicio, "todavía no ocurre".

"Llevamos años saliendo todos los 25 de noviembre para luchar contra la violencia machista y la expresión más salvaje, que son los asesinatos de mujeres a manos de hombres", ha enfatizado.

También ha reclamado más medios para las mujeres que sufren violencia de género e "incidir más en la educación igualitaria". Esto, en su opinión, "no se está haciendo como se debería; ahora falta poner medios y sensibilizar a todas las personas que intervengan en el proceso".

"Las que se cuentan oficialmente en las estadísticas son las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas, pero hay muchas otras que mueren asesinadas como es el caso de las prostitutas. Esas parece que no cuentan, pero sí para nosotras", ha recordado.

'BASTA YA' DE "ASESINATOS"

Bajo el mismo prisma, la responsable de Formación y Empleo de CCOO PV, Ana García, ha asegurado que esta marcha pretende "decir 'basta ya' a la violencia contra las mujeres y 'basta ya' de asesinatos". "Ayer mismo se producía el último en nuestra comunidad; queremos reivindicar un 25 de noviembre más que cesen todas estas muertes", ha manifestado.

A nivel institucional, la dirigente sindical ha reclamado un plan de Estado con "fondos suficientes para que se pueda acabar con la lacra del terrorismo machista". Y ha apelado a los representantes públicos: "Que se pongan en marcha, que haya un plan con medidas claras y contundentes para proteger a las mujeres de esta violencia. No se está haciendo lo oportuno".