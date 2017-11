Cataluña. elisenda alamany: "cataluña se merece el referéndum que no ha tenido" y salir del "bucle" de la unilateralidad

26/11/2017 - 9:39

La portavoz de Catalunya En Comú, Elisenda Alamany, defiende que tras las elecciones del 21 de diciembre Cataluña "se merece el referéndum que no ha tenido" y, para ello, considera necesario devolver la "normalidad democrática" a esta comunidad y salir del "bucle" de la unilateralidad.

La 'número dos' de la lista de Catalunya En Comú Podem -coalición electoral que aglutina a los 'comuns' y a Podem- subrayó en una entrevista concedida a Servimedia que su papel en estos comicios va a ser el de abogar por "nuevos consensos con amplias mayorías", dejando a un lado la dinámica de bloques: la de la unilateralidad "fracasada", por un lado, y la del artículo 155, por otro.

Para alcanzar este objetivo, explicó Alamany, hay que dotar al proceso de un contenido político en el que quieren hacer hincapié en la agenda social de los catalanes, porque "queremos que vuelva la normalidad democrática a Cataluña".

"No queremos someter de nuevo al país a otro Día-D, a una fecha mágica que parece lo tiene que solucionar todo, porque eso no va a ocurrir. Queremos salir del bucle", aseveró la portavoz de Catalunya En Comú.

Alamany votó 'sí' en el referéndum ilegal del 1 de octubre y se define como independentista, aunque portavoz de una coalición que aglutina distintas sensibilidades.

"LA INDEPENDENCIA NO ESTÁ EN JUEGO"

Con todo, matizó que en estas elecciones "la independencia no está en juego", sino la recuperación de las instituciones catalanas. "Lo que quiere la gente es ganar más autogobierno. No creo que las proclamaciones simbólicas hayan ayudado a avanzar en la vía independentista", y frente a "aquellos que pensaban que con esa hoja de ruta se podía avanzar algo más en la libertad de Cataluña, creo que ha sido al revés", precisó Alamany, quien cree que la renuncia a la unilateralidad es una condición 'sine qua non' para que los 'comuns' se abran a dialogar con formaciones como ERC.

Insistió en abogar por "mayorías amplias" para ganar en Cataluña y, sobre el escenario postelectoral, cree que todos los partidos han de entender que Cataluña "ya no puede responder a plebiscitos nuevos".

Agregó que el 22 de diciembre, un día después de las elecciones, están dispuestos a hablar con todo el mundo sin depender de las siglas, "sino de los objetivos".

Tras indicar que "Cataluña se merece el referéndum que no ha tenido", agregó que "hay que ser realista y pensar que en el momento en el que estamos es en el de recuperar las instituciones catalanas y en ganar más autogobierno".

Afirmó, además, que en la campaña de Catalunya En Comú habrá presencia de dirigentes nacionales de Podemos, como Pablo Iglesias e Irene Montero, y también "figuras internacionales" cuyos nombres no están todavía cerrados.

Sobre el cabeza de lista de esta coalición, Xavier Domènech, aseguró que "refleja los valores que tiene de puente entre Cataluña y esa España que deseamos sea plurinacional" y también es un buen ejemplo de "los valores del catalanismo popular que ha existido históricamente en Cataluña". "Representa el deseo de ir hacia otra nueva época", concluyó.

