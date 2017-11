La escritora Aixa de la Cruz aborda la construcción de la identidad en 'La línea del frente'

26/11/2017 - 11:18

La escritora bilbaína Aixa de la Cruz reflexiona sobre la construcción de la identidad y la memoria en 'La línea del frente' (Salto de Página), una novela con la violencia de ETA en Euskadi como telón de fondo.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

En una entrevista de Europa Press, ha desvelado su voluntad de construir la historia de una joven que vivió durante una burbuja en los años más duros del conflicto en Euskadi y que tiene una "toma conciencia tardía" con episodios ocurridos.

En la novela, Sofía se instala en una fantasmal urbanización cerca de la prisión donde se encuentra su exnovio encarcelado del que se ha vuelto a enamorar para terminar su tesis sobre un escritor que militó en ETA y se suicidó en el exilio.

A través de su estancia en la urbanización, con un ambiente espectral, la joven reconstruye episodios vividos, que a menudo chocan con los recuerdos de otras personas: "Se siente culpable por su inacción y le parece menos culposo haber participado".

En esta construcción de su propia memoria e identidad juega un papel la tesis que está escribiendo del escritor antiguo militante de ETA, a partir de los recuerdos de un dramaturgo argentino, que pretende trasladar a su exnovio en prisión, que no quiere "ningún heroísmo" y huye de la política.

La protagonista busca "compensar lo que no pudo hacer en el pasado", lo que lleva a proyectar unos recuerdos y expectativas que no se ajustan a la realidad, a lo que ayuda ese ambiente espectral de la urbanización que juega con la ficción y realidad.

"Quiere rodearse de misterio, quiere ver a los otros personajes como fantasmas y no como realidades", ha explicado De la Cruz, lo que lleva a la protagonista a construir una memoria, que tiene más que ver con la idealización que con la realidad.

En la novela se entremezclan diversos géneros: la narrativa pura en primera persona con Sofía de protagonista; el diálogo teatral en los encuentros en la prisión, y el formato carta en los acercamientos al objeto de su tesis.

REALIDAD VASCA

Ha asegurado que el éxito de 'Patria', de Fernando Aramburu, ha permitido la aparición de otros textos que pivotan sobre la situación política en Euskadi, pero que muchas de ellas solo se habían publicado en euskera.

Entre ellas ha citado 'Los turistas desganados', de Katixa Agirre, que acaba de publicar Pre-Textos, y ha asegurado que lo que más le interesa son las "múltiples historias que quedan en la periferia", como de aquella población que no se quería ver involucrada pero acabó estándolo de alguna manera.

Ha señalado que la novela puede ser una buena vía para acercarse a situaciones históricas, pero ha dicho que ella no es proclive de la gran historia sino de aquella que viene a través de diarios escritos y desde diferentes enfoques.

Aixa de la Cruz ha remarcado que en futuros proyectos no tiene previsto volver a abordar la situación en Euskadi --"me he quedado tranquila" con 'La línea del frente'--.