Cataluña. gobierno y pp contemplan la repetición de elecciones en cataluña

Gobierno y PP contemplan la repetición de elecciones en Cataluña

26/11/2017 - 11:46

El Gobierno y la dirección nacional del Partido Popular cuentan con la posibilidad de que haya que repetir las elecciones autonómicas en Cataluña convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el complejo escenario de pactos que se prevé tras la cita con las urnas del próximo 21 de diciembre.

A nueve días del arranque oficial de la campaña del 21-D, fuentes gubernamentales y populares consultadas por Servimedia no descartan que haya que convocar nuevamente a votar a los catalanes ante la imposibilidad de conformar un nuevo Gobierno autonómico.

Aunque la postura oficial del gabinete de Rajoy es que "no se ha hablado" sobre esta hipótesis, en privado reconocen que es factible llegar a este extremo habida cuenta de lo encalladas que están las posiciones de los partidos que conformarán el arco parlamentario catalán tras estos comicios.

Dichas fuentes creen que podría llegar a conformarse un Gobierno tripartito con ERC a la cabeza, pero no dejan de sopesar la repetición de elecciones autonómicas si de ello depende el respaldo de los 'comunes', que se mueven en la "indefinición".

Otras voces ponen todo el foco en el PSC, un partido con el que necesariamente habría que contar para reforzar el 'bloque constitucionalista' pero que también podría facilitar, aunque sea mediante la abstención, un Gobierno de ERC en el que se integrasen los 'comunes'.

Desde el PPC avisan de que si el PSC se decantase por esto último, la tensión con el PSOE sería insoportable y, de nuevo, otras elecciones estarían más cerca. Es más, a este respecto el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, confesó en un encuentro informal con periodistas en Madrid que preferiría volver a las urnas que el Govern que resultaría de esa unión.

Según los cálculos del presidente del PPC, el PSC se sentiría a gusto con ERC si renuncia a la vía unilateral para lograr la independencia, algo que no vería con los mismos ojos el PSOE de Pedro Sánchez, que "no va a permitir ese acuerdo". "Va a haber conflicto", vaticinó Albiol, escudándose en que los intereses de los socialistas catalanes no son los de Ferraz y pueden presionar para que nunca llegue a articularse esa alianza.

Lo que sí descartan de plano en el Gobierno en este momento es que corra un riesgo real la legislatura a nivel nacional. A pesar de que en el proceso previo a la aplicación del artículo 155 algunas voces del PP sugerían que anticipar las elecciones generales sería positivo en términos electorales para Rajoy, ahora rechazan este escenario por el respaldo mostrado por el PSOE y Cs.

Es más, tanto el Gobierno como la dirección nacional del PP se dedicarán en la campaña electoral a remarcar que gracias a este precepto constitucional ha vuelto la normalidad en Cataluña y que precisamente fue Rajoy el que tuvo la "valentía" de plantearlo para poner coto al desafío secesionista que lideraba el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

