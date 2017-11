El PP denuncia que el Consell deja sin fondos la "lucha" contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos

26/11/2017 - 13:25

El portavoz de Turismo del Partido Popular en las Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha denunciado este domingo que las cuentas del Consell para 2018 "no contemplan ninguna partida presupuestaria para luchar contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos y el intrusismo en el sector".

"La inexistencia de recursos por parte del Consell para la lucha contra uno de los principales problemas que afectan al sector turístico, la oferta ilegal o no reglada de alojamiento, pone de manifiesto que el Secretario de la Agencia Valenciana de Turismo no da solución a los problemas reales del turismo en la Comunitat", ha manifestado Pastor en un comunicado.

Para el 'popular', "Colomer tiene muchos frentes abiertos, entre ellos la tasa turística o la oferta ilegal de alojamiento", pero, en su opinión, "a la hora de la verdad, es incapaz de reflejar en las cuentas anuales una partida presupuestaria que sirva para poner solución a dichos problemas".

En este sentido, Pastor ha calificado de "despropósito" la actitud del máximo responsable de Turismo en la Comunitat. "No tiene ninguna explicación que sitúe la oferta ilegal en el centro de la diana, ya que considera que problemas como la 'turismofobia' o la falta de rentabilidad del sector tienen su origen en el alojamiento ilegal y, sin embargo, no destina ni un euro para combatir dicha situación".

"NI UN CÉNTIMO CONTRA EL INTRUSISMO"

"Colomer habla mucho pero no da solución a los problemas reales del turismo en la Comunitat", ha aseverado el portavoz del PP, quien ha apuntado que hace unas semanas "anunciaba que el presupuesto para turismo en 2018 subiría de manera significativa, pero lo único significativo es que no pone ni un céntimo para financiar actuaciones contra el intrusismo y la oferta no reglada".

Ante esta situación, los 'populares' registrarán dos enmiendas en las Corts. Por una parte, solicitarán la inclusión de una partida de 150.000 euros destinada a la elaboración de campañas contra el alojamiento ilegal en los principales destinos con alojamiento turístico.

También enmendarán la memoria de actividades del presupuesto de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat, puesto que "el alojamiento ilegal no figura, ni como uno de los problemas sobre los que actuar ni tampoco como un objetivo básico en las políticas para 2018 de la propia Agencia".

Fernando Pastor ha recordado al respecto que, en las últimas cuentas elaboradas por el anterior Consell del PP en 2015, "existía consignación presupuestaria para campaña de comunicación contra el intrusismo en sector apartamentos y viviendas turísticas de la Costa Blanca y promoción de la oferta reglada".