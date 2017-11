Más de 1.000 personas se concentran en Salamanca en contra de la mina de Uranio de Retortillo

26/11/2017 - 14:26

Más de 1.000 personas han exigido en Salamanca que se paralice la Mina de Uranio que Berkeley quiere expolotar en Retortillo y que afectaría al "10 por ciento" de la provincia salmantina.

SALAMANCA, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad de Villavieja, Jorge Rodríguez, que ha calificado de "rotundo éxito" la concentración que se ha llevado a cabo en la Plaza Anaya de la capital salmantina. El regidor se ha mostrado "satisfecho" de la respuesta del ciudadano al entender que "cada día" hay más gente "informada" de los "graves perjuicios" que este tipo de proyectos "acarrean a las zonas donde se asientan".

Jorge Rodríguez ha insistido en su negativa de que se desarrollen proyectos que no generan "ningún tipo de confianza" y "menos" encabezados por una empresa "sin experiencia" en el sector y que lo único que "persigue" es "explotar de una forma tan bárbara los recursos medioambientales" de la zona "disfrazado de proyecto sostenible".

En este punto, el alcalde de Villavieja de Yeltes ha saludado la decisión de la Audiencia Nacional de estudiar la legalidad del proyecto de la mina de uranio al entender que va "en consonancia" con lo dictado por el "Procurador del Común" y que "ratifica nuestros posicionamientos".

"Somos 40 alcaldes, de diferente signo político y de cerca de 60 municipios, los que nos hemos unido para hacer ver a la Junta de Castilla y León que tiene que dar marcha atrás e impida este proyecto", ha insistido para indicar que representan el "diez por ciento de la provincia salmantina".

PARQUE INFANTIL

Hoy mismo, la empresa Berkeley Minera España ha anunciado, a través de un comunicado, que construirá una zona de juegos para los niños de Villavieja de Yeltes, que se inaugurará en Navidad, a "sugerencia" de los vecinos de la localidad.

En las últimas semanas, la compañía minera ha adquirido el terreno y ha elaborado los diseños para la que será la nueva área infantil y parque biosaludable de la localidad. Además, Berkeley cuenta con experiencia previa, ya que instaló un parque de este tipo en Retortillo.

La empresa ha adquirido el terreno para el parque a principios de esta semana a fin de que se convierta en un espacio para que los niños y sus familias disfruten a diario, por lo que estará ubicado en el centro de la localidad, cerca de la Plaza Mayor, ha indicado la entidad.

Asimismo, director general de Berkeley Minera España, Francisco Bellón, ha indicado que ya se ha solicitado al Ayuntamiento la licencia urbanística, y se espera la tramitación en el plazo "más corto posible", de forma que la construcción comience en las próximas semanas y pueda estar listo para usarse en Navidad.

El alcalde de la localidad ha señalado que no le "sorprende" que en un día como hoy se "haga este anuncio". "Ya nos quisieron construir la residencia y ahora quieren hacer esto", ha reconocido para avanzar que no "dará el permiso" ya que el desarrollo de espacios públicos es algo que "compete" al Ayuntamiento y no a la empresa.