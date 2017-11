Placas con mensajes en los aparcamientos para minusválidos de Utebo para concienciar a los vecinos

26/11/2017 - 14:39

La Policía Local de Utebo está llevando a cabo una campaña para disuadir de aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos. La iniciativa, pionera en Aragón, se basa en lograr la empatía de los ciudadanos con este colectivo a través de placas con mensajes.

UTEBO (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

Se trata de concienciar sin necesidad de reforzar las sanciones económicas ya establecidas para estas conductas. En las citadas placas se pueden leer frases como '¿De verdad quieres estar en mi lugar?' o 'La movilidad reducida no me limita. No lo hagas tú'. En la acción ha participado la Asociación de Discapacitados de Utebo (ADUT).