Esparza (UPN): "El gobierno nacionalista de Barkos tiene los días contados"

26/11/2017 - 16:11

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que "la etapa nacionalista está llegando a su fin" y que "el gobierno nacionalista de Barkos tiene los días contados". "El nacionalismo vasco no ha venido al Gobierno de Navarra para quedarse" sino que "los navarros y navarras lo van a sacar de ese gobierno y no van a permitir que vuelvan a gobernar esta tierra", ha destacado.

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

Esparza ha indicado que "hay muchas personas que están frustradas, decepcionadas, que se sienten decepcionadas por Barkos" y "que votaron a Podemos y a Izquierda-Ezkerra que no sabían que estaban votando nacionalismo en vena". "UPN es la única alternativa real para que no haya un gobierno nacionalista para Navarra", ha aseverado.

El presidente de UPN se ha pronunciado de esta manera durante el acto de celebración del Día del Partido, que ha tenido lugar este domingo en el Polideportivo Municipal de Andosilla con la presencia de afiliados, cargos y simpatizantes de la formación regionalista.

Esparza ha afirmado que UPN "existimos en todos los rincones de Navarra" gracias a "la confianza, la fortaleza, las convicciones de miles de personas que creen que una Navarra mejor es posible" y que "nos ayudarán a conformar un gobierno al servicio de los ciudadanos y no al servicio del nacionalismo vasco". "Un Gobierno liderado por UPN que traiga prosperidad e igualdad de oportunidades a toda Navarra", ha remarcado.

Ha criticado las "obsesiones nacionalistas, sus medidas sectarias, su forma de hacer política desde el menosprecio y la imposición" del Gobierno de Navarra y ha subrayado que, en lo que va de legislatura, "Uxue Barkos ha demostrado su incapacidad para liderar una Navarra más desarrollada y próspera" que "ofrezca un mejor futuro". "Sus intereses y objetivos son otros; sus únicas decisiones a las que de verdad a dedicado tiempo, esfuerzo y recursos han ido dirigidas a intentar euskaldunizar Navarra, porque lo que quiere es una Navarra dentro de Euskadi y fuera de España", ha incidido.

Asimismo, ha reprochado su "gran capacidad para subir los impuestos" que "significa bajar el sueldo a las clases medias y trabajadora" y que "ha castigado con una política fiscal confiscadora" a las empresas. "Gracias a la presidenta del gobierno hemos pasado de ser una Navarra atractiva y envidiada para que hoy a esta tierra nadie la mire para venir a invertir", ha lamentado.

De la misma manera, ha criticado que Uxue Barkos "ha demostrado tener una capacidad asombrosa para no reconocer ni un solo error" y "ha sido incapaz de reconocer ni uno solo de los logros que Navarra consiguió con gobiernos de UPN". "Juega a intentar engañar a los ciudadanos comparando cifras, pero compara con los peores años de la crisis, y eso es hacer trampa", ha censurado.

"En todo este tiempo no han parado de acusarnos, de inventar asuntos turbios y de intentar involucrarnos en ellos" pero "no han encontrado nada". "Podemos decir con orgullo y con la cabeza alta que somos un partido limpio", ha destacado.

"Somos muchos los navarros que ya no esperamos nada de Barkos y de su Gobierno" y "tan solo le pedimos a estas alturas que no haga retroceder más a Navarra, que no la empobrezca más", ha continuado. "La buena noticia es que les queda menos" porque "una gran parte de Navarra están hartos de este Gobierno y albergan la certeza de que les queda poco tiempo", ha asegurado.

"NO VAMOS A TOLERAR NINGÚN ATAQUE AL RÉGIMEN FORAL Y AL CONVENIO"

Javier Esparza ha destacado la defensa de UPN del régimen foral de Navarra y del convenio económico "frente a injustos ataques de quienes ni lo conocen ni quieren conocerlo porque su único objetivo es sacar tajada política con su mentiras".

"El convenio es sinónimo de pacto entre iguales, lealtad con España, solidaridad con el conjunto de los españoles, responsabilidad en la gestión de los recursos, y supone estar a las duras y a las maduras", ha resaltado el regionalista que ha añadido que "no vamos a tolerar ningún ataque más al régimen foral y al convenio económico".

Esparza ha afirmado que en UPN "nos une las bandera de Navarra, esa que salimos a defender más de 20.000 navarros el pasado 3 de junio" y "nuestro empeño en que se elimine la disposición transitoria cuarta" cuya derogación "deberá ser una realidad si hay una nueva modificación de la Constitución, así lo incluimos en el pacto que firmamos con el PP".

Asimismo, ha expresado el "reconocimiento, el cariño, la defensa del euskera como bien cultural en Navarra" por parte de su partido, frente a quienes "quieren imponerlo a toda costa y en toda Navarra, que lo utilizan de forma permanente para hacer política, de quienes lo utilizan para romper la igualdad de oportunidades de todos los navarros para acceder a la función pública".

"Me encantaría presidir una Navarra donde el que quiere aprender euskera lo haga" y al mismo tiempo "le enseñen que su bandera es la roja, con las cadenas y la corona, y no la ikurriña", que "su país es España y no Euskalherria" y "donde no haya más imposiciones porque ya está bien de querer implantar el pensamiento único en esta comunidad", ha continuado.

El presidente de UPN ha reivindicado "el derecho a convivir en esta tierra en igualdad de condiciones" y "no queremos que en Navarra se repita lo que está sucediendo a día de hoy en Cataluña". "Todos los navarros tienen claro de que UPN es la garantía para que en Navarra no ocurra lo que desgraciadamente está sucediendo en Cataluña en estos momentos", ha manifestado.

"EL ACUERDO CON EL PP ESTÁ SIENDO EXITOSO PARA TODOS LOS NAVARROS"

Javier Esparza ha defendido el acuerdo de su partido con el PP "que está siendo exitoso para todos los navarros y gracias a él el año que viene vamos a ver obras de alta velocidad en Navarra", "se va a hacer la segunda fase del Canal de Navarra en su totalidad" y "vamos a ir viendo cómo se van a ir dando pasos en la Autovía Tudela-Medinaceli".

"Gracias a este acuerdo Navarra va a avanzar, va a crecer, está pensando en su futuro y esta no va a ser una legislatura baldía", ha remarcado.

De la misma manera ha destacado que el pacto con el PP les ha permitido "ser la primera fuerza en las elecciones generales" y "dejar fuera al nacionalismo vasco, sin representación en el Congreso y el Senado".