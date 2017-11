El gaitero Carlos Núñez ofrecerá en Plasencia (Cáceres) el único concierto en Extremadura de su tour de Navidad

26/11/2017 - 17:23

El gaitero gallego Carlos Núñez ofrecerá en Plasencia (Cáceres) el próximo 8 de diciembre, viernes, el único concierto en Extremadura incluido en su tour de Navidad, con el que recorrerá 25 ciudades españolas.

MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)

La actuación tendrá lugar en el Teatro Alkázar a las 20,30 horas y las localidades se pueden adquirir a un precio de 18 euros en www.ticketea.com y en puntos físicos de la ciudad (Plasencia Sabores Gourmet y bar Danubio, ambos en la plaza Mayor). En las taquillas del teatro podrán adquirirse la víspera y el mismo día del concierto, promovido por la promotora extremeña Backstageon con el apoyo del ayuntamiento.

El tour del gaitero gallego se inició este pasado miércoles 22 de noviembre con un concierto en la Catedral de Santiago y culminará con sus ya tradicionales celebraciones del 30 de diciembre en el Palau de Barcelona y el 12 enero en el Teatro Circo Price de Madrid.

Núñez está considerado internacionalmente como un músico "extraordinario", de los "más serios y brillantes del mundo", pero también es un artista "con mayúsculas". Su carisma, energía y espíritu pionero le han hecho muy popular, traspasando con creces los límites habituales de sus instrumentos. Su música hará viajar a los espectadores por la esencia de los sonidos celta a través de países como Irlanda, Escocia o Bretaña, según indica la promotora en una nota de prensa.

Son muchos los premios y nominaciones que le avalan: un Grammy por el disco grabado con sus maestros The Chieftains; dos nominaciones a los Grammys Latinos; Premio Ondas al Mejor Directo y el Premio de la Crítica Alemana, Preis der Deutschen Schallplattenkritik. En sus discos han participado artistas de la talla de Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder y Roger Hodgson de Supertramp y ha compartido escenario con primerísimas figuras tales como Bob Dylan, Sinead O'Connor y The Who.

Asimismo, el gaitero, fiel a su compromiso con el apoyo a los jóvenes músicos tradicionales de este país, invitará a la gira a varios de los nuevos talentos que ha descubierto en su participación en la última película de Saura.

Jóvenes músicos como la acordeonista vasca Itsaso Elizagoien, la violinista gallega Antía Ameixeiras o la tenora catalana Aurore Vicentini se irán sumando al tour. Y es que este último año se han celebrado los 20 años de A Irmandade das Estrelas, el primer disco de Núñez que revolucionó el panorama de la música celta y la Word Music en nuestro país e inició una exitosa carrera con más de un millón de discos vendidos y que continúa a día de hoy, imparable, con un ritmo cercano a los 100 conciertos anuales por todo el mundo.