Más de 2.000 participantes en la I Carrera Solidaria contra la Pobreza Infantil en favor de Save The Children

26/11/2017 - 17:20

Un total de 2.000 personas han participado este domingo en Sevilla, concretamente en el Parque del Alamillo, en la I Carrera Solidaria contra la Pobreza Infantil organizada por Grupo DIA cuyos fondos van a ser destinados a proyectos de Save the Children de Atención a la Infancia en situación de pobreza en la ciudad.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

La jornada se ha caracterizado por su ambiente "familiar" con dos modalidades de carrera diferentes según la dificultad. En el caso de los adultos, el recorrido ha sido de cinco kilómetros. Por su parte, los más pequeños han participado en talleres y diferentes actividades que han contando con la asistencia del personaje infantil Peppa Pig, según ha informado la organización del evento.

En este marco, el director de Grupo DIA en Andalucía, Francisco Pou González ha asegurado que "ayudar a los que más lo necesitan siempre es un reto y, hacerlo en la base, en los niños, conlleva sin duda uno de los objetivos de mayor responsabilidad de Grupo DIA". También ha resaltado que "la atención a la infancia es uno de los pilares principales de la política de acción social de RSC de nuestra compañía".

Por su parte, el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha declarado que con esta carrera desde la ONG se han perseguido dos objetivos. Por un lado, concienciar sobre la situación de la infancia en Andalucía, ya que "en nuestra comunidad hay 363.000 niños que viven en situación de pobreza severa, es decir, un 22,6 por ciento de la población infantil andaluza", lo que demuestra que "la recuperación económica no está siendo igual para todos los sectores de la población y que hay muchas familias que se están quedando fuera". Por otro lado, Cuenca se ha referido al dinero recaudado, ya que está destinado a atender a mil niños en la provincia de Sevilla a través de los programas que Save the Children desarrolla de lucha contra la pobreza infantil.

Grupo DIA organiza esta carrera a beneficio de Save the Children en un compromiso conjunto con la infancia y como base para futuras colaboraciones en Andalucía. El reto común es "mejorar la vida de los niños andaluces y minimizar el impacto que la crisis económica puede tener en ellos".

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 15 barrios más pobres de España, siete se encuentran en la capital sevillana. Por eso, el objetivo de Save the Children es romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos y poder generar nuevas oportunidades para aquellos niños y niñas que lo tienen más difícil. Concretamente, en Sevilla, la ONG lleva a cabo programas de atención a la infancia en el Polígono Sur, Polígono Norte, Cerro-Amate Tres Barrios, Torreblanca, San Pablo y Bermejales con programas de refuerzo escolar y atención educativa, proporcionando meriendas saludables y ayudas de material escolar.

Esta carrera solidaria, en la que además de estas dos entidades también colaboran la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa Jolca, se enmarca dentro de la Alianza contra la Pobreza Infantil en Andalucía, puesta en marcha en junio de 2015 y que fue subscrita por la administración autonómica y treinta y una entidades y organizaciones de la sociedad civil andaluza. Su objetivo es luchar contra la exclusión y la pobreza infantil.