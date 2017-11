El PSOE critica la "falta de transparencia sobre información de gestión municipal" en el portal del Ayuntamiento

26/11/2017 - 17:25

El PSOE ha advertido que el portal de transparencia del Ayuntamiento de Jaén sigue "sin incluir información básica y esencial sobre la gestión municipal", a la vez que ha criticado que "el equipo de gobierno del PP incumple la ley al mantener este apagón informativo a la ciudadanía".

JAÉN, 26 (EUROPA PRESS)

Así, la viceportavoz socialista Mercedes Gámez ha señalado que en los dos últimos plenos se han formulado dos preguntas al concejal responsable de este área, Miguel Contreras, solicitando información de por qué no se hace pública en este portal web información sobre contratos, concesionarias, gasto en publicidad institucional, las cuentas de empresas públicas en situación límite, informes de cumplimiento de los planes de ajuste municipales a los que obliga el Ministerio de Hacienda por la situación de deuda municipal, entre otras cuestiones, según ha informado el partido en un comunicado.

Del mismo modo, Gámez ha señalado que no se ha actualizado la información sobre renta y patrimonio de los concejales. "El PSOE es el único grupo municipal que tiene al día esta documentación de todos sus concejales", ha remarcado la socialista.

Ante esta situación, Gámez ha subrayado en que "seguimos sin obtener del PP una respuesta de qué está pasando con este portal donde solo figura información simple y no aquellas cuestiones que permitirían conocer a la opinión pública cómo se están gestionando los recursos del Ayuntamiento, a dónde va el dinero que se recibe de otras administraciones y el de los impuestos que pagamos", ha señalado. En este sentido, también ha recordado que incluir esta información "no una elección, es una obligación y no hacerlo es incumplir la ley".

Para la viceportavoz, el hecho de que a pesar de la insistencia del PSOE no se den explicaciones de por qué este portal no funciona "explica muy bien por qué el Ayuntamiento de Jaén ocupa desde que lo gobierna el PP los últimos puestos en transparencia del ranking que cada dos años elabora Transparencia Internacional".

La edil recuerda que hay recursos humanos y tecnológicos para que esta información figure en el portal de transparencia, por lo que "solo cabe pensar que hay un filtro y una censura de los responsables políticos encargados de facilitarla a no ser que no haya interés de trasladar a la ciudadanía cómo se están gestionando los recursos públicos", ha remarcado.

Por este motivo, en el último pleno Mercedes Gámez ha solicitado al PP que identifique qué responsables políticos ha designado en cada área municipal para suministrar documentación a este portal de transparencia.Qué falta

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno obliga a los ayuntamiento a disponer de información actualizada y completa sobre distintas materias relacionadas con la gestión municipal desde 2015. Además, obliga a hacerlo de forma "estructurada y entendible". En el caso del de Jaén, "no se cumplen ninguna de estas dos obligaciones, disponer de información actualizada y que sea entendible la que se ha colgado", ha destacado la edil socialista, que ha añadido que así resulta "completamente imposible conocer qué ayudas y subvenciones han recibido el Consistorio y sus organismos autónomos, porque el buscador arroja casi siempre un cero resultados encontrados".

Además, la formación socialista ha calificado como "flagrante" el hecho de "encontrar un documento estadístico sobre los contratos que realiza el Ayuntamiento o las encomiendas de gestión que tiene en marcha. El portal remite al buscador de Google como respuesta. En otros casos, simplemente se limita a indicar que la información no está disponible, caso de todo aquello que tiene que ver con el gasto en publicidad institucional, los convenios urbanísticos y la reserva de puestos de trabajo para el personal eventual, el que elige directamente el político", ha explicado la edil del PSOE.

En este sentido, Gámez resaltado que "conocer toda esta documentación es esencial, en especial el estado y el coste de todos los contratos, sobre todo los menores, primero porque es dinero público y segundo porque con una contratación limpia se evita el clientelismo en las administraciones públicas".

Como hecho a sumar para los socialistas, "tampoco figuran las auditorías y cuentas de las empresas concesionarias, las que se llevan un buen mordisco del presupuesto municipal por el coste de los servicios públicos "entre otras cosas porque el PP no se las exige, con lo que nada hay que publicar". Del mismo modo, resalta Gámez, de las empresas públicas con grandes problemas de liquidez, caso de Onda Jaén (Somucisa), con una deuda anual de tres millones de euros y Epassa (aparcamientos), con más de 20 millones solo constan las cuentas de 2014, en documentos confusos que no son fácilmente interpretables por el común de los ciudadanos.

Finalmente, la viceportavoz ha explicado que el portal de transparencia tampoco ofrece información a los ciudadanos sobre los órganos en los que tienen posibilidad de participar para expresar su opinión, "una paradoja de cómo acepta el PP que los vecinos formen parte de la vida municipal", ha concluido.