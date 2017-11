Revilla: "Qué mala suerte que el PP gobierne en Madrid y sus delegados aquí sean hostiles a Cantabria"

26/11/2017 - 17:33

El secretario general del PRC afirma que "su propósito es hundirnos"

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

"Qué mala suerte que el Partido Popular gobierne en Madrid y sus delegados aquí sean hostiles a Cantabria, porque su propósito es hundirnos", ha sostenido el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante su intervención ante la Asamblea de Dirigentes que se ha celebrado este domingo en Puente Viesgo, con la participación de 234 cargos públicos y orgánicos.

Revilla ha incidido en que "molestan" sus continuas denuncias del impago de los compromisos asumidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, que "no paga" lo prometido a la Comunidad Autónoma. "Si se escribe una carta, se cumple", ha remachado.

"Es obsesión con nosotros y a sus diputados les parece bien. El interés es hundirnos", ha denunciado, y, como ejemplo, ha hecho hincapié en la falta de licitación del Ministerio de Fomento en Cantabria.

Según ha apuntado, la licitación del Ministerio que dirige el ex alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, debería estar en 300 millones de euros, como la media de España, pero aquí es prácticamente nula, además de que hace pagar al Gobierno regional el soterramiento de las vías de Santander y Torrelavega, "cuando es competencia del Estado", y encima impone que "si no hay Santander, no hay Torrelavega". "Esto sí que es sequía", ha apostillado.

No obstante, ha afirmado que, a pesar de que "el propósito es estrangular" a Cantabria, el próximo año se van a ver "cosas muy importantes", citando el área logístico de La Pasiega o el proyecto de La Mina.

Sobre este último, ha anunciado que el próximo miércoles llegan a Cantabria los empresarios canadienses, adjudicatarios de una parte de las cuadrículas, para presentar una inversión total de más de 300 millones de euros, que prevé la creación de 2.000 empleos directos y que supondrá que el Puerto de Santander transporte 500.000 toneladas de mineral al año.

"De entrada, hay consignados 17 millones de euros para las prospecciones. Es una gran inversión para Torrelavega", ha enfatizado. "Van a llegar grandes noticias, a pesar de que Rajoy no pague y de que no quieran aprobarnos los presupuestos", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno "va a hacer" el Polígono de Las Excavadas, por dos razones: "Torrelavega necesita industria y ya está todo comprometido", ha precisado.

NO QUIEREN QUE HAYA PRESUPUESTOS

El líder regionalista ha sostenido que existe "un interés grande" en que "no haya presupuesto", lo cual, en su opinión, "es lo peor". "Nosotros hemos cumplido -el Gobierno- y el martes -día que el Parlamento celebra el Pleno a la enmienda a la totalidad- la gente se tendrá que retratar", ha apuntado.

De hecho, ha comentado que sería "llamativo" que dos partidos "antagónicos", como son el Partido Popular y Podemos, "se voten mutuamente". Por ello, ha insistido que su "obsesión" ha sido siempre que el Presupuesto esté aprobado en enero porque, a su juicio, "es lo mínimo" que se puede pedir a un gobierno.

Por otra parte, ha cuestionado las críticas sobre transfuguismo vertidas por los representantes de los partidos de ámbito nacional cuando "no hacen nada" donde pueden, como una Ley Nacional que acabe con este tipo de comportamientos.

UNA ORGANIZACIÓN IMPARABLE

En clave interna, el secretario general regionalista se ha referido al PRC como "una organización imparable" que, en mayo de 2019, va a ganar las elecciones.

"Ganar en Cantabria está a punto. Hemos peleado cuadra a cuadra, callejo a callejo, boca a boca, baruco a baruco...En contra de todos. Si tenemos algún aliado es porque les interesa. Pero todos a por el PRC, porque somos estorbo y yo, especialmente", ha concluido.

El vicesecretario general y secretario de Organización, Rafael de la Sierra, ha realizado el balance de gestión, en el que ha destacado la fortaleza de la formación y ha subrayado que el PRC es el partido más importante de Cantabria, "incluso desde el punto de vista del voto".

La Asamblea de Dirigentes ha aprobado doce propuestas de resolución presentadas tanto por el Comité Ejecutivo como por los comités locales y comarcales en materia de desarrollo y financiación autonómica, la participación de mujeres y jóvenes en la vida política, transporte ferroviario, las compensaciones económicas en Campoo por el impacto del pantano del Ebro, la reindustrialización de la comarca del Besaya, la promoción del patrimonio cultural como recurso económico, la promoción de la comarca de Trasmiera, la mejora del desfiladero de La Hermida, la mejora de la gestión de los caminos de peregrinación, la creación de un parque empresarial en Santander y la defensa de la calidad ambiental de la cuenca del Besaya.