La III Marcha contra la violencia de género reúne a más de 700 personas

26/11/2017 - 18:42

Díaz Tezanos: "La violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad y afecta a todas las mujeres"

La III Marcha Popular contra la Violencia de Género de Piélagos, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y la asociación 'Las Mayuelas', ha congregado a más de 700 personas y ha recaudado gran cantidad de alimentos de desayuno y productos infantiles para Cruz Roja.

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha manifestado en su intervención previa antes de participar en la marcha, que "la violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad y afecta a todas las mujeres".

Han participado también la presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, entre otros muchos representantes de las administraciones regional y local, además de la presidenta de la asociación 'Las Mayuelas', Pilar Martín.

En su intervención, la vicepresidenta ha declarado que hoy es un día triste por el recuerdo de las 800 víctimas contabilizadas desde el año 2003 en que existen estadísticas en España, pero también es un día para "alzar la voz" contra la violencia de género.

Así, ha enfatizado, "la violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad" y, además, es "una violencia generalizada que no conoce fronteras, ni límites, y que afecta a todas las mujeres". Díaz Tezanos ha recalcado que "solamente hay una manera de ganar esta batalla: y es que nos impliquemos toda la sociedad conjuntamente".

Tras agradecer a Las Mayuelas y al resto de las asociaciones de Cantabria el trabajo "fundamental" que realizan a lo largo de todo el año y no solamente los 25 de noviembre, en que se realizan estas marchas, para luchar contra esta lacra social y decir incansablemente ¡Basta ya!, ha señalado que la implicación y el compromiso de los gobiernos, con sus leyes y sus medidas para combatir la violencia machista, aunque "es imprescindible, no es suficiente".

En ese sentido, ha señalado que "ha calado muy hondo en la sociedad el discurso machista, hasta el punto que las mujeres tenemos que escuchar cómo se nos acusa de ser responsables y culpables de ser violadas".

De ahí, ha dicho Díaz Tezanos, que sea tan importante "la implicación de todos los hombres", y recuerda en este sentido la campaña del Gobierno de 'Hazte un hombre', dirigida directamente a la participación e implicación de los hombres.

Es muy importante que "los hombres no estén de perfil, y se impliquen todos: No podemos permanecer neutrales, porque, si lo hacemos, no cambiarán las cosas, y el cambio social sólo podrá venir de la mano de los hombres y mujeres, juntos", ha concluido la vicepresidenta Díaz Tezanos.

Por su parte la alcaldesa de Piélagos ha señalado que días como el de hoy y actos como éste sirven para condenar "rotundamente la violencia de género" y "concienciar a la gente" sobre esta lacra social del siglo XXI. Samperio ha aprovechado también para solidarizarse y denunciar otro tipo de violencias, como las que sufren los mayores y los niños por la violencia doméstica.

Esta tercera edición de la marcha, con un recorrido de 5,7 kilómetros, ha discurrido principalmente por la localidad de Carandía, y ha tenido por salida y meta el Parque del Picón.

Tras la marcha, los participantes han podido disfrutar de un avituallamiento saludable como premio a su esfuerzo en la carpa que se ha instalado para recaudar, además, los alimentos de desayuno y productos infantiles para Cruz Roja.

También, los asistentes han podido seguir a lo largo de la mañana las actuaciones realizadas por la escuela municipal de hip-hop y el Ballet de Cristina García, además del photocall en el que han podido inmortalizar su paso por la III Marcha Popular contra la Violencia de Género de Piélagos, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.