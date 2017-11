Herrera lamenta falta de seriedad para dar estabilidad al modelo territorial y reclama transparencia sobre el Cupo

27/11/2017 - 9:47

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha lamentado la falta de seriedad "de algunos" para dar estabilidad a España y a su modelo territorial y ha reclamado también una explicación "detallada" sobre la revisión del Cupo Vasco, una materia en la que la transparencia y la claridad son "esenciales".

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

Así se ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León en un artículo de opinión 'Sobre el Cupo Vasco y la financiación autónomica' publicado este lunes en El País en el que Herrera hace una especial mención al Ministerio de Hacienda para conocer la repercusión del Cupo Vasco para las comunidades autónomas ante la "clave" de si las disparidades han disminuido o han aumentado.

"Una pregunta sencilla que temo no tenga respuesta satisfactoria", advierte Herrera en este artículo en el que recuerda que tras el nuevo Cupo el País Vasco ha anunciado ya nuevas rebajas y ventajas fiscales, en especial relacionadas con la actividad y beneficios de las empresas, "lo que provocará una injusta y gravísima competencia entre comunidades", como es el caso de Castilla y León con la rebaja del Impuesto de Sociedades.

Herrera invita también al Ministerio de Hacienda a repasar el informe elaborado por la Comisión de Expertos para el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica que explica que las particularidades constitucionales de los regímenes especiales, como el Concierto del País Vasco, son admisibles "siempre que no impliquen privilegios económicos" en cumplimiento del principio de igualdad esencial entre todos los españoles.

"El Informe indica que la regulación de dichos regímenes especiales debe ser completamente transparente, incluyéndose todos los detalles relevantes en la Ley correspondiente, y no en acuerdos bilaterales de difícil acceso para terceros", lamenta Herrera quien no ha dudado al respecto de que los diputados hayan contado con toda esa información a la hora de aprobar la revisión del cupo para apuntar que las autonomías no la tienen.

El presidente de la Junta ha recordado también la urgencia de reformar el modelo de financiación autonómica pendiente desde 2007 para poder superar "graves insuficiencias" para cubrir los servicios básicos esenciales, como ocurre en Castilla y León, para lamentar al respecto que no parecen existir en este momento los acuerdos necesarios entre los grandes partidos para impulsar esta "vital reforma" a través de la negociación multilateral que tenga en cuenta los intereses de todos, como tampoco ocurre para sacar adelante los presupuestos, añade.

Dicho esto insiste en su llamamiento al Ministerio de Hacienda para que no se abran más debates ni se agraven los ya existentes en coherencia además con la voluntad y esfuerzo de consenso logrado en la última Conferencia de Presidentes a la que acudieron los jefes de los ejecutivos de todas las comunidades con excepción de Cataluña y País Vasco.