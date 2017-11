Cataluña. casado (pp) responde a puigdemont que el debate que le debe preocupar es "con los jueces y sus abogados"

27/11/2017 - 9:27

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, rechazó este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que medirse en un debate preelectoral con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y afirmó que el debate que debe preocupar a este último es "el que tiene que tener con los jueces y sus abogados".

Casado hizo estas declaraciones a su llegada a un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que participa el propio Mariano Rajoy para presentar una conferencia del presidente del PP del País Vasco, el exministro Alfonso Alonso.Casado rechazó que Puigdemont y Rajoy tengan que debatir entre ellos antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, dado que el jefe del Ejecutivo español "no se presenta" a esa cita con las urnas.Subrayó que es Puigdemont quien concurre y criticó que lo hace "con un proyecto bastante negativo para los catalanes porque es repetir el fracaso al que nos ha llevado" con su desafío independentista."Puigdemont debería explicar a todo el mundo qué hace en Bruselas y con quién quiere debatir. Probablemente su principal preocupación es el debate que tiene que tener con los jueces y sus abogados", dijo en alusión a la causa que la Audiencia Nacional abrió contra él y su gobierno regional y que ahora va a asumir el Tribunal Supremo.Casado recomendó dejar de hablar de Puigdemont ante esta campaña electoral porque "demasiado daño ha hecho" y añadió que "el futuro de Cataluña no pasa por Puigdemont, no pasa por Bruselas", sino que "el futuro de Cataluña pasa por los catalanes el próximo 21 de diciembre".

