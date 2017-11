País vasco. alonso (pp) descarta una "deriva" independentista porque "no hay ganas de bronca"

27/11/2017 - 10:30

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, descartó este lunes en el Fórum Europa que en su comunidad pueda producirse una "deriva" independentista como la de Cataluña porque actualmente "no hay ganas de bronca" y el lehendakari, Íñigo Urkullu, es "de talante prudente".

Alonso hizo estas declaraciones durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que fue presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y donde estuvo arropado por gran parte de la cúpula del Partido Popular.A su juicio, el desafío sececionista en Cataluña ha mostrado "los límites del nacionalismo" y por eso cree que ahora mismo es imposible imaginar que suceda algo parecido en el País Vasco, aunque admitió que "con el nacionalismo siempre hay que estar atento".Señaló que "la sociedad vasca no está por la labor" de abrir un desafío independentista como el de Carles Puigdemont en Cataluña porque se ha visto que estaba basado en "la ficción de que es viable un país inverosímil y que cada región tiene derecho a la secesión".Adujo que la sociedad vasca "desea una tranquilidad viendo lo que ha pasado" en Cataluña y, como prueba, recordó que en el Parlamento vasco existe una ponencia sobre la autodeterminación que lleva cinco años reunida y que espera que siga otros tres más.Alonso reconoció que en el País Vasco existen los "ingredientes" para que se repita un desafío secesionista como en Cataluña porque hay un "nacionalismo radical" que encarna EH Bildu y otro "moderado" que representa el PNV.Sin embargo,subrayó que "tenemos alguna otra cosa que es sensatez, sentido comun y el recuerdo de lo que hemos sufrido en el pasado" con "enfrentamiento en las familias" y una quiebra social "irrespirable".El presidente del PP vasco alabó también que el lehendakari, Íñigo Urkullu, es de "talante prudente" y la gente le aprecia "más por lo que no hace que por lo que hace". Por eso, en este momento, sentenció que "no vemos un riesgo de una deriva en el País Vasco".

(SERVIMEDIA)

27-NOV-17

PAI/MFN