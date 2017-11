Atutxa defiende la creación del muro en el Puerto de Bilbao porque "no hay infraestructura crítica viable" sin seguridad

27/11/2017 - 10:58

Precisa que no se trata de "una cuestión de refugiados ni dramas humanitarios"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, ha defendido la construcción de un muro en la parcela próxima a la terminal del ferry a Reino Unido para garantizar la seguridad de pasajeros y mercancías y, en este sentido, ha advertido de que "no hay infraestructura crítica que, si no garantiza la seguridad, sea viable a medio y largo plazo", lo que "sería un drama" para la industria vasca.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el responsable del Puerto de Bilbao se ha pronunciado, de este modo, en relación a las críticas que ha recibido la decisión de construir un muro para hacer frente a los intentos de acceso por parte de ciudadanos que, según ha explicado, proceden de Albania y, por tanto, "no se trata de una cuestión de refugiados, sino de inmigración legal" hasta "el momento en que intentan acceder a una infraestructura que es crítica".

De este modo, Atutxa ha subrayado que el Puerto de Bilbao está considerado como "una infraestructura crítica del país", por ser "fundamental" en el suministro de servicios básicos para el tejido económico y social de Euskadi.

El presidente del Puerto ha recordado que, en el "plano humanitario", la Autoridad Portuaria "no puede actuar" y, por tanto, las administraciones competentes serán las que tendrán que hacerlo que "estas personas sean tratadas como nosotros mismos, como cualquier persona". En cualquier caso, ha insistido en que "no tiene nada que ver con la cuestión de los refugiados y los dramas humanitarios".

Según ha explicado, "no son 1.800 personas las que han intentado acceder al puerto de Bilbao, son unas 70". "Lo que ocurre es que, teniendo en cuenta la tipificación legal que se da hoy día si se intenta acceder a una infraestructura crítica, no hay ninguna sanción más allá de la administrativa", lo que hace que "en repetidas ocasiones las 70 personas intenten acceder al puerto de Bilbao".

Atutxa ha insistido en que la Autoridad Portuaria está obligada a "salvaguardar y garantizar la seguridad de las mercancías y de las personas". En este sentido, ha señalado que, a través del ferry, llegan 100.000 personas cada año desde Inglaterrra "y la única diferencia entre un aeropuerto y un puerto es que pone 'aero' por delante".

"No hay infraestructura crítica que, si no garantiza esa seguridad, sea viable a medio y largo plazo", ha advertido el presidente del Puerto vizcaíno, que ha añadido que esa posibilidad supondría "un drama para la industria de nuestro país" porque el Puerto "está absolutamente conectado con el tejido económico del país, no tiene tráficos de tránsito".

Por ello, ha señalado que el Puerto debe tener "la misma seguridad" que un aeropuerto y, aunque si ocurriera en un aeropuerto "socialmente la alarma sería mucho mayor" porque "pasan muchas más personas", en realidad "esencialmente no hay ninguna diferencia".

Asier Atutxa ha precisado que el Puerto tiene tres millones de metros cuadrados y el muro se ha planteado únicamente en un parcela de 22.000 metros cuadrados, que corresponde a la de Britany Ferries, a la que acceden cuatro escalas semanales.

"¿Cualquiera de nosotros pensaría en montar un avión y decirle al piloto que despegue sin saber que la bodega está absolutamente controlada y que no hay nadie que haya accedido sin que esté controlado?, no", ha indicado.

De este modo, ha afirmado que lo que se pretende es "garantizar la seguridad de esos 100.000 pasajeros que llegan a través del ferry y de las mercancías que también vienen a esa parcela de 22.000 m2 en tres millones de metros cuadrados".

"El resto de los muros que existen en el Puerto existen desde hace 700 años porque los Puertos son recintos cerrados por una cuestión estrictamente aduanera, lo que ocurre es que hasta la fecha no ha hecho falta levantar ningún tipo de muro adicional porque no teníamos esta cuestión de los albanokosovares", ha añadido.

DESCARTADO EL TRASLADO A SANTANDER

Atutxa ha asegurado que la opción de trasladar el ferry a Santander debido a este problema, "al menos por el momento por las conversaciones" que ha mantenido con la empresa responsable, "está descartada".

En cualquier caso, ha advertido de que una marcha supondría que el Puerto perdería líneas directas con el Reino Unido, lo "afecta directamente a la industria porque el 20% del tráfico es con el Reino Unido y la industria de nuestro país importa y exporta a través del Puerto de Bilbao". En función de los datos que ha aportado, el 95% de tráfico es de importación y exportación, el 76% de las importaciones de Euskadi entran por el Puerto de Bilbao y el 42% de las exportaciones salen por el Puerto.

En este sentido, ha recordado que la industria "no manda las mercancías por el Puerto de Bilbao porque seamos vascos", sino porque "es la cadena logística más competitiva para ellos". "Si no lo hicieran por el Puerto, verían incrementados sus costes logísticos. Con lo cual estamos hablando de una cuestión de competitividad. Eso sería un desastre para industria de nuestro país", ha concluido.