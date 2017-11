José Luis Corral presenta en València la segunda entrega de su "fascinante viaje al pasado" de los Austrias

27/11/2017 - 11:36

El escritor e historiador José Luis Corral presentará este martes, a partir de las 19.30 horas en L'Iber-Museo de Soldaditos de Plomo de València, su obra 'Los Austrias. El tiempo en sus manos' (Planeta), la segunda entrega de la saga que propone al lector un "fascinante viaje al pasado" de la historia de España y Europa.

Tras el éxito del libro que abrió la serie, 'El vuelo del águila', Corral continúa este retrato de ambición, sexo y poder en el siglo XVI con un relato centrado en el período 1519-1539, desde que un joven Carlos es nombrado emperador --será entonces Carlos V-- hasta la muerte de su esposa Isabel de Portugal.

Se trata de una época llena de acontecimientos cruciales, como la conquista de México y Perú, la aparición de la reforma protestante, los enfrentamientos con Solimán El Magnífico o la conversión forzosa al catolicismo de los mudéjares aragoneses.

De nuevo, el autor combina la rigurosidad de la investigación y documentación histórica con un "pilar de ficción", el protagonizado por la imaginaria familia Losantos, judíos conversos, médicos de los reyes, que actúan como contrapunto de los grandes hechos históricos y muestran las preocupaciones y modo de vida de la "gente corriente en unos tiempos difíciles".

Precisamente, esta mezcla de realidad y ficción constituye uno de los principales atractivos del género, sostiene Corral. "Tradicionalmente, en España los historiadores se han dedicado solo a mirar su ombligo y ha habido mucha rigidez y estereotipos basados en ciertas pautas académicas y academicistas. Estaba mal visto que hiciéramos divulgación, por eso los españoles han vuelto la mirada hacia la novela histórica", argumenta el autor en una entrevista concedida a Europa Press.

"EXPLICA EL PRESENTE"

Asimismo, ha señalado que no cree que la historia se repita, porque "los tiempos, los personajes y las circunstancias son diversos", pero sí es cierto que "explica cosas del presente". Por ejemplo, ha apuntado, "no se entiende lo que está pasando ahora en Cataluña, en España y Europa" si no se echa la vista atrás.

Esto es debido, ha agregado, a que la Historia, como disciplina, "es maestra de vida". La novela histórica, por su parte, "es un viaje al pasado fascinante porque e historiador no puede inventar, pero el novelista sí, siempre que sea con verosimilitud".