Sbert asegura que un policía le coaccionó para que incriminara a José María Rodríguez

27/11/2017 - 11:51

El directivo del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, ha declarado este lunes ante el juez Manuel Penalva que un agente de Policía le coaccionó para que incriminara al ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en la macrocausa sobre la presunta trama de corrupción en la Policía Local.

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

Así se ha manifestado en su declaración este lunes ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán. Ante esta afirmación, el fiscal ha preguntado al investigado por qué ha tardado ocho meses en revelarlo.

Momentos antes ha declarado el empresario Bartolomé Cursach, que se ha negado a contestar al juez y a preguntas de su defensa ha negado los hechos.

Después de Sbert estaba previsto que declararan el ex policía y empleado del Grupo Cursach Antonio Bergas y el abogado Fernando Pareja. Sin embargo, se han suspendido estas declaraciones porque a uno de ellos no se le había podido citar y el otro no ha podido acudir por motivos de salud.