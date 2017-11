Cs apoya que se lleven a cabo los estudios preceptivos necesarios que avalen la puesta en marcha de la ITI

27/11/2017 - 12:10

Ciudadanos Andalucía ha mostrado este lunes su "firme apoyo" para que se lleven a cabo los estudios preceptivos necesarios que avalen la puesta en marcha de una posible Inversión Territorial Integrada (ITI) para Jaén, "siempre bajo criterio y supervisión de los técnicos y expertos de la administración andaluza".

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Según explica Cs en un comunicado, dichos criterios son los que deben avalar cualquier decisión posterior y debe hacerse con prontitud y agilidad, ya que cabe recordar que estamos dentro del marco 2015-2020 con recursos limitados y dentro de los parámetros, tal y como establece el protocolo para dicha iniciativa europea para su posterior aplicación.

Cs Andalucía mantiene su compromiso adquirido el pasado 20 de noviembre de la ciudad de Jaén y se compromete a seguir evaluando con detenimiento, profundidad y rigurosidad las más de 65 propuestas del informe que 'Jaén Merece Más' les trasladó para una posterior reunión a mantener en el mes de enero.

Asimismo, la formación naranja dice no tener conocimiento ni información alguna de las negociaciones que, según se desprende de las palabras del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, ha venido manteniendo sobre este asunto con la Junta de Andalucía.

Para Cs, Linares necesita medidas excepcionales "por ser la ciudad con más paro del país y, sobre todo, porque las administraciones han dejado morir su tejido industrial y empresarial, que fue pulmón de empleo para la provincia en su momento y que desde Cs nos hemos propuesto luchar por recuperar".

A su juicio, "esto no es incompatible con emplearse a fondo con Jaén y su comarca y dar respuesta a las reivindicaciones de 'Jaén Merece Más' porque son justas, sensatas, hablan en clave comarcal y provincial, y denotan el olvido perpetuo que las administraciones han tenido con esta provincia".

Ha considerado que la confrontación entre territorios, en este caso Jaén y Linares, "nunca es una solución", por lo que exige a las administraciones diálogo y entendimiento para sacar a Jaén y su provincia "de donde la han metido tras décadas de abandono".

Ante ello, garantiza que Cs "sigue y seguirá siempre en la mesa de diálogo y trabajo aportando soluciones para luchar contra las alarmantes cifras de desempleo, baja natalidad y pérdida de población que la provincia de Jaén lleva años sufriendo en silencio, y por supuesto huyendo de tacticismos políticos y luchas personales que sólo perjudican a los jiennenses".

En este contexto, ha dicho que si tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía "hubieran hecho sus deberes, hoy no estaríamos discutiendo qué medidas excepcionales va a tener cada territorio porque no necesitaríamos medidas excepcionales". "Linares y Jaén no son el problema en absoluto; el problema es que las administraciones entiendan que no tienen que darles a elegir y sí impulsarlas a las dos en el conjunto de la provincia".

Finalmente, Cs apela al resto de fuerzas políticas, incluidos el PP y PSOE máximos representantes del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, a mantener el diálogo y buscar soluciones y "evitar manifestaciones innecesarias que provocan confusión" al menos hasta que los estudios técnicos determinen las necesidades y los proyectos a desarrollar en los próximos años, incluida una ITI.