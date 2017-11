Echávarri convoca el debate sobre la ciudad el día del Sorteo de Navidad y Cs dice que es para "despistar"

27/11/2017 - 12:19

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante ha convocado el debate del Estado de la Ciudad para el próximo día 22 de diciembre, día del Sorteo del Gordo de Navidad, a partir de las 11.00 horas. La convocatoria, dada a conocer este lunes, llega después de que se barajara una primera fecha para el pasado 10 de octubre, que fue descartada.

Al respecto, la portavoz del Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha sostenido que "parece que el interés es despistar un poco a la ciudadanía y que no estén atentos", al advertir que coincidirá la fecha con el sorteo.

En atención a los medios, ha considerado que "desde el primer momento" el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, "siempre" ha "condicionado" la vida en el Ayuntamiento a "sus paseos al juzgado" y a que "se solucione su situación judicial", en referencia a su procesamiento por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y su investigación por el despido de una trabajadora temporal del consistorio, cuñada del portavoz del PP Luis Barcala.

"Lo que tenía que haber hecho es asumir que es alcalde y dar cuentas a la ciudadanía de lo que realmente ha sido este año de legislatura", ha seguido Giraldo. Por ello, ha subrayado que el Debate del Estado de la Ciudad es una "oportunidad muy buena" para que Echávarri "dé la cara y responda por lo que ha dejado de hacer durante estos dos años y medio".

Finalmente, la portavoz de Cs ha apuntado que la formación estaba dispuesta a celebrar el debate desde la primera fecha que se propuso, el 10 de octubre, y ha lamentado que por el PP y Compromís se ha ido "dilatando".

"Apurar hasta los últimos días de Navidad, cuando ciudades como Elche que no las tenemos tan lejanas han hecho sus deberes en tiempo y forma, no es de recibo y no es una muestra de respeto a la ciudadanía al dilatar en el tiempo una fecha", ha considerado.

"Si realmente has hecho las cosas bien, no hay porqué aplazar tanto esta dación de cuentas de los resultados de tu gestión. El alcalde utiliza fechas para distraer la atención de los ciudadanos y que no estén atentos al balance que realmente será con números negativos", ha defendido.